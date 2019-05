STF VAI LEVAR AO PLENÁRIO AÇÃO CONTRA BLOQUEIO DO ORÇAMENTO DE UNIVERSIDADES FEDERAIS

Ação movida pelo PDT; Relator não quis decidir

O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou para julgamento no plenário da Corte o pedido do PDT (Partido Democrático Trabalhista) de suspender os efeitos do decreto que determina o bloqueio de verbas de universidades federais.

O julgamento será marcado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

Em nota, o Supremo informou que o processo ainda está em fase inicial de tramitação e não há, no momento, data prevista para incluí-lo na pauta.

A ação foi movida pelo PDT, que alegou que o bloqueio de 30% no orçamento das universidades fere a Constituição no que diz respeito a educação.

“A educação é um direito de todos e está sob responsabilidade do Estado. (…) Seu objetivo, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas preparar o cidadão para o mercado de trabalho, mas desenvolvê-lo como ser humano, para que possa contribuir com a sociedade”, disse o partido.

Relator do processo, Celso de Mello poderia decidir sozinho sobre conceder ou não a limitar que suspende o decreto, no entanto, entendeu que o assunto deve ser tratado diretamente pelos 11 ministros do Supremo.

O ministro também deu o prazo de 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre os cortes.

(Com Poder360)