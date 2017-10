STF decide se parlamentares podem ser afastados sem aval do Congresso; assista

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve decidir nesta quarta-feira (11) se cabe à corte adotar eventuais medidas cautelares contra parlamentares, como o afastamento de suas atividades legislativas, sem o aval do Congresso.

Os 11 ministros se reúnem em plenário desde as 9h. O julgamento tem impacto direto no afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato de senador.

Parlamentares de oposição e da base têm criticado o Supremo pelo resultado do julgamento em setembro, que impôs a Aécio recolhimento noturno e o impediu de atuar como senador.

A ação em julgamento foi proposta por três partidos (PP, PSC e SD) e pede que medidas cautelares impostas a parlamentares sejam enviadas em 24 horas para que o Congresso dê seu aval.

Com Folha de São Paulo