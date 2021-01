Por Caio Gottlieb

É tradição há 32 anos nas transições de governo nos Estados Unidos o presidente que sai do cargo deixar no Salão Oval da Casa Branca um bilhete para o sucessor.

Trump não teve a civilidade de comparecer à cerimônia de posse de Biden, mas manteve o gesto da carta.

O novo mandatário norte-americano ainda não revelou seu conteúdo, limitando-se a dizer que ela é “muito generosa”.

Mas, como era de se esperar, algum gozador criativo não perdeu tempo e já soltou na Internet a versão que mais combinaria com o estilo de Trump e com as acusações de fraude que marcaram as eleições de novembro.

Diz a espirituosa mensagem: “Joe, você sabe, eu venci.”

