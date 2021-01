Senhor meu Deus, quero e preciso estar livre de sentimentos de amargura e atitudes ruins contra os que me fizeram mal. Ajuda-me a não estar em conflitos com os outros e a abandonar a mágoa, o rancor e a vingança. Perdão pelas vezes que falhei, entristecendo ao Senhor e as outras pessoas. Ensina-me a perdoar e liberar quem me feriu, assim como o Senhor também me perdoou em Cristo. Amém!