Solenidade da Polícia Militar abre a Semana da Pátria no Paraná

O Governo do Estado abriu nesta sexta-feira, 1º de setembro, as comemorações da Semana da Pátria, que marca os 195 anos da Independência do Brasil. A solenidade foi realizada pela Polícia Militar do Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Houve acendimento do Fogo Simbólico da Pátria e a formação da tropa. Alunos e professores de escolas estaduais e municipais de Curitiba participaram. As celebrações, organizadas pelo Governo do Estado em parceria com as Forças Armadas, se encerram no dia 7 de setembro, com o desfile cívico-militar da Independência.

A Semana da Pátria, afirmou comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato, fortalece a união entre as forças de segurança e a sociedade civil. “Nos unimos para marcar de modo permanente nosso respeito e amor à pátria. Durante esta semana levamos à comunidade os valores que alimentam nossas instituições”, disse ele.

A tropa em forma, comandada pelos cadetes da Polícia Militar, foi composta por pelotões da escola de oficiais, do Colégio Militar de Curitiba, do Colégio da Polícia Militar e por nove escolas da rede pública estadual e municipal de Curitiba e Região Metropolitana. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, também participaram do evento.

Para o comandante do 5a Divisão do Exército, general Lourival Carvalho, a Semana da Pátria deve ser um momento de reflexão sobre a história do Brasil. “Nesse espaço de tempo devemos exercer ainda mais o nosso civismo e patriotismo e relembrar fatos importantes da história nacional”, afirmou.

FOGO SIMBÓLICO – A pira foi acessa pelo cadete da Polícia Militar João Ferreira, acompanhado por atletas da PM que participaram da 80ª edição da Corrida do Facho. A chama, que veio de Brasília, permanecerá acessa durante a semana e será distribuída para todos os municípios do Estado.

“O Fogo Simbólico da Pátria representa a esperança de manter vivo o respeito à nação e o culto à independência, que é a nossa maior conquista”, afirmou o coronel Maurício Tortato. O Fogo Simbólico foi idealizado por um grupo de patriotas em 1938. A ideia foi acolhida pela Liga da Defesa Nacional e, desde então, a cerimônia do fogo simbólico abre a Semana da Pátria.

DESFILE – O desfile cívico-militar de 7 de setembro, em comemoração aos 195 anos da Independência do Brasil, acontece na quinta-feira, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, a partir das 9h.

PRESENÇAS – Participaram da abertura da Semana da Pátria os comandantes da 5a Região Militar, general Aléssio Oliveira da Silva; da Artilharia Divisionária da 5a Divisão do Exército, Rodrigo Pereira Vergara; do Cindacta II, coronel-aviador Álvaro Wolnei Guimarães; o chefe da Casa Militar, coronel Élio de Oliveira Manoel; a chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, coronel Aldilene Rosa; o subcomandante da Polícia Militar, coronel Arildo Luís Dias; o comandante do Corpo de Bombeiros, Fábio Mariano de Oliveira, e o vice-presidente do Diretório Regional do Paraná da Liga de Defesa Nacional, Coronel Antônio Carlos Figueiredo.

Com AEN