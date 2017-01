SOBREVIVENTE DE ACIDENTE DE ÔNIBUS NO PARANÁ RELATA MOMENTOS DE PÂNICO

“Eu já entrei em pânico a hora que levantei do ônibus, que vi que estava preso, vendo aquelas pessoas todas pedindo ajuda, pedindo socorro“, relata Johnny da Silva, um dos passageiros que sobreviveram ao acidente de ônibus em Campo Mourão, na região centro-oeste do Paraná, na madrugada de terça-feira (3).

Johnny estava acompanhado da amiga Íris Ester Amorim Dias, moradora de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, quando ocorreu o acidente. Os dois, que estão internados em um hospital de Campo Mourão, seguiam para Maringá. Foi Johnny quem, por telefone, avisou a mãe de Íris, Ana Alves Amorim, que o veículo havia capotado e que a jovem tinha desaparecido.

“Ela caiu no barranco. Quando ela caiu, imediatamente já levantou e veio atrás de mim, para tentar me achar. Só que ela andou alguns passos e não teve mais forças para andar e caiu. A hora que eu saí [do ônibus] ela estava deitada atrás do ônibus”, lembra Johnny.

Os momentos de pânico seguiram até a chegada do resgate. “Tinha um menino sentado atrás de mim e quando o ônibus parou, a perna dele ficou prensada. Ele olhou para mim, pedia socorro, pedia para ajudar, que perna estava presa. E, eu não podia fazer nada”, lembra.

O ônibus saiu da pista por volta das 3h30, no entroncamento da BR-158 com a PR-317. O veículo partiu de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, em direção a Maringá, na região norte, onde deveria chegar por volta das 5h. Segundo a empresa “Expresso Maringá”, proprietária do ônibus, havia 43 pessoas no veículo, sendo o motorista e 42 passageiros.

Para Ana Amorim, foi um milagre a filha e o amigo terem saído do acidente sem ferimentos graves. “Tenho certeza que foi Deus”, disse.

Leonir Vieira Brandão, padrasto de Viviane da Silva, outra sobrevivente, também acredita em milagre. Ela é de Foz do Iguaçu e há três anos mora em Maringá. “Quando vi as imagens do ônibus é que percebi a gravidade do acidente. Ela sempre vem para cá. A gente sempre pensa que não vai acontecer nada. Foi a mão de Deus que salvou ela e todos os outros”, destacou.

Estado de saúde dos feridos

Do total de feridos, quatro receberam alta médica ainda na terça-feira. Nesta quarta-feira (4), há oito passageiros internados no hospital Santa Casa de Campo Mourão, sendo que quatro estão na enfermaria e quatro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – um em estado gravíssimo.

Uma vítima está internada na UTI do Hospital Norospar, em Umuarama, no noroeste, e ainda há 22 pessoas internadas no Pronto Socorro de Campo Mourão. A instituição informou que dois feridos estão na UTI e dez devem receber alta ainda nesta quarta-feira.

Com G1