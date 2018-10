SMSA E COREN PROMOVEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA ENFERMEIROS

Profissionais da Rede terão encontro com facilitadores e participação no Congresso Brasileiro de Enfermagem

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem (COREN/PR) promovem a partir desse mês um projeto de qualificação profissional voltado a enfermeiros da Atenção Básica, Urgência e Emergência e Atenção Especializada.

Os encontros começam a partir do dia 20 de outubro com o foco na Sistematização da Assistência de Enfermagem. A SMSA também vai disponibilizar 50 vagas para enfermeiros da rede pública participarem do 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn), que acontece de 13 a 16 de novembro em Curitiba.

“Antes do congresso nacional, faremos uma sensibilização e preparação dos enfermeiros a cerca de diversos temas, como a Lei do exercício profissional, a responsabilidade técnica, e o novo código de ética. A sistematização da enfermagem é o tema central, que é uma grande ferramenta para melhorar a assistência ao nosso usuário, bem como o processo de trabalho”, explicou a presidente do Conselho Regional de Enfermagem (COREN/PR), Simone Peruzzo, que esteve em Foz nesta terça-feira para tratar do assunto.

Segundo ela, ainda durante a capacitação, será elaborado um pré-projeto visando rever o processo de trabalho da enfermagem em todos os serviços. As propostas serão apresentadas durante o Congresso, no dia 13 de novembro.

“Este trabalho junto ao COREN vêm para valorizar e qualificar nossos profissionais. Com outras iniciativas como essa teremos um processo diferenciado junto ao trabalhador para mudar a forma de acolhimento ao usuário”, disse a secretária Katia Yumi.

Congresso

O CBEn é promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem e deve reunir mais de 4 mil pessoas em Curitiba. Nesta edição o CBEn tem como tema central “Processo de cuidado como centralidade da Enfermagem”. Este tema se desdobrará também para o desenvolvimento do 6º Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica de Saúde-SENABS e do 5º Colóquio Latino-Americano de História da Enfermagem – CLAHEn.

Concurso

Cinco enfermeiros aprovados no último concurso público da Prefeitura de Foz do Iguaçu já foram nomeados e até dezembro mais 50 profissionais devem tomar posse e recompor as equipes de saúde em todas as áreas.

(Com AMN)