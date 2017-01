SITUAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE CASCAVEL É CRÍTICA, APONTA RELATÓRIO

A secretária municipal de Educação de Cascavel, Márcia Baldini, classificou de grave a situação da pasta na cidade. O panorama foi divulgado na segunda-feira (9) por meio de um relatório. Entre os principais problemas está a quantidade de obras paradas e a falta de vagas.

Segundo o levantamento, 15 escolas estão em situação crítica, nove delas com obras paralisadas. Destas, duas não têm condições de receber os alunos na volta às aulas marcada para o dia 6 de fevereiro: a escola Ita Sampaio, no Parque Verde, e a José Henrique Teixeira, no Morumbi. Espaços devem ser alugados para receber os estudantes.

Entre os centros municipais de educação infantil, a situação é parecida, já que dez precisam de reforma.

A solução imediata, porém, esbarra na falta de recurso, aponta a secretária. “Temos um déficit para obras de R$ 10 milhões. Esta é uma média e pode ser ainda maior porque a gente está conhecendo as estruturas internamente. Por enquanto fizemos apenas um diagnóstico externamente”, observou ao adiantar que recursos serão buscados junto a deputados da região e aos governos estadual e federal.

Atualmente a fila de espera por vagas nos CMEIs é formada por quase três mil crianças.

O número de funcionários também é insuficiente, destaca o relatório. Atualmente seriam necessários mais 500 professores, servidores em geral e estagiários.

“Se não tem professores, não tem como atender alunos. Fizemos a recomendação para o departamento de Recursos Humanos para que seja feito um processo seletivo simplificado. Semana que vem deve ser publicado o edital. Estamos correndo contra o tempo, mas não vamos ter estes professores no começo do ano letivo”, apontou a secretária.

Outro problema é a falta de uniforme em estoque, de equipamentos, material escolar e brinquedos. A quantidade de merenda, completa, é suficiente apenas para duas semanas.

Há ainda a necessidade de autorização para funcionamento. Desde 2012, das 61 escolas do município, 58 não têm os laudos do Corpo de Bombeiros.

O prefeito Leonaldo Paranhos afirmou que o assunto deve ser tratado com prioridade. “É uma realidade o que mostramos aqui, e vamos resolver”, disse. Uma das alternativas será o resultado do corte de despesas de outras secretarias.

