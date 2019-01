SIRENE DE EVACUAÇÃO TOCA EM BRUMADINHO DEVIDO A ‘RISCO IMINENTE’ DE NOVO ROMPIMENTO

Por volta da 5h30 deste domingo, 27, a população da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi acordada pelo barulho de uma sirene de evacuação

Devido ao risco de rompimento de uma nova barragem, as autoridades deram início ao processo de retirada das pessoas da região, alertando-as para que se deslocassem para áreas mais altas. As retiradas estão sendo feitas nas comunidades de Córrego do Feijão e do Tejuco.

A região continua a ser monitorada por técnicos da Vale e pela Defesa Civil.

Em nota, a Vale informou que acionou as sirenes de alerta ao “detectar aumento dos níveis de água nos instrumentos que monitoram a barragem 6”. A barragem, que faz parte do complexo de Brumadinho, é um depósito de água, com volume de 1 milhão de m³. No sábado, diante do risco, a empresa começou a fazer o bombeamento dessa água para fora da barragem, para torná-la mais , mas não foi informado quanto foi retirado.

“As autoridades foram avisadas e, como medida preventiva, a comunidade da região está sendo deslocada para os pontos de encontro determinados previamente pelo Plano de Emergência. A Vale continuará monitorando a situação, juntamente com a Defesa Civil”, informou a empresa em nota.

Segundo o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos Bombeiros, a sirene foi acionada indicando “risco iminente do rompimento da barragem 6” e logo depois os bombeiros deram início à evacuação das comunidades que ficam à jusante da barragem. “O Corpo de Bombeiros permanece com todas as suas aeronaves em prontidão se for necessário deslocar equipes para algum local mais distante ou para realizar regaste e salvamento”, disse em áudio distribuído à imprensa.

O espaço aéreo na região de Brumadinho foi fechado a partir deste domingo. Apenas aeronaves de resgate irão poder sobrevoar o local onde ocorreu o rompimento da barragem.

