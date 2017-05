SINPREFI E SISMUFI SE REÚNEM COM VICE-PREFEITO PARA NEGOCIAR DATA-BASE

Representantes do Sindicato dos Professores de Foz do Iguaçu (Sinprefi) e do Sindicato de Servidores Municipais de Foz (Sismufi) se reuniram hoje com o vice-prefeito, Nilton Bobato para negociação da data-base. Durante a reunião os sindicatos não aceitaram a proposta de reposição dos 3.98%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e aguardam outra proposta da prefeitura.

De acordo com o vice-prefeito, o município reconhece as perdas salariais do período e tem o objetivo de pagar de maneira integral, em parcela única, sem divisão de parcelas, como aconteceu nos anos anteriores. “Nos comprometemos em construir uma mesa permanente de negociação com o Sinprefi e o Sismufi, para debater todas as questões relacionadas a cada uma das categorias de servidores municipais. O município reconhece que existem perdas históricas e precisa achar uma forma de efetuar o pagamento, mas isso posterior à resolução da data-base. Nós esperamos que nos próximos 30 dias já seja possível sentar com o sindicato e iniciar esse processo de negociação permanente”, explicou o vice-prefeito.

Durante a negociação o município se comprometeu em refazer os cálculos, rever o impacto financeiro para então dar uma resposta aos servidores sobre a possibilidade de uma reposição acima do índice da inflação.

A diretora de formação sindical do Sinprefi, Elaine Ribeiro, avalia a reunião de forma positiva. “Fomos ouvidos e vamos para assembleia hoje às 19h com essa proposta para ser votado pelos servidores, nós sempre almejamos mais, pois o poder de compra do trabalhador caiu muito nos últimos anos”, lembra.

Com CMFI