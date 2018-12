SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DE FOZ ELEGE NOVA DIRETORIA

O Sindetur (Sindicato das Empresas de Turismo de Foz do Iguaçu) elegeu a nova diretoria na última sexta-feira, 21, reconduzindo ao cargo de presidente o empresário Licério Santos. Compõem a gestão Roberto Correa Junior (vice), Paulo Angeli (segundo-vice), Cícera Goulart (secretária), Felipe Gonzalez (segundo-secretário), Dimar Carbonera (tesoureiro) e Vitalino Capeletto (segundo-tesoureiro).

Os associados também escolheram pelo voto os membros do Conselho Fiscal e os delegados representantes do Sindetur na Fenactur (Federação Nacional de Turismo). A nova diretoria terá mandato de três anos, iniciando os trabalhos em 2019 e terminando o ano em 2021.

A votação transcorreu ao longo de todo o dia, das 9h às 17h, conforme previsão estatutária. Dos 43 associados ao sindicato de turismo e habilitados a votar, 32 compareceram às urnas. A chapa encabeçada por Licério Santos recebeu todos os votos.

“Cumprimos mais uma etapa na história do Sindetur, o que fortalece a trajetória e a democracia interna da entidade”, frisou o presidente. “Estamos preparados e unidos para 2019, que será um ano de muito trabalho a favor dos nossos associados e para o desenvolvimento do turismo iguaçuense”, enfatizou.

O Sindetur reúne representantes de empreendimentos que operam em vários ramos do turismo iguaçuense. A entidade compõe, desde o início de sua implantação, a Gestão Integrada do Turismo em Foz do Iguaçu, considerada pelo Ministério do Turismo uma boa prática de governança do setor.

O sindicato de empresas também integra o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), órgão que tem Licério Santos como vice-presidente. O Sindetur integra outros conselhos e órgão definidores de políticas públicas que atuam em Foz do Iguaçu.

Diretoria do Sindetur

– Licério Santos – presidente

– Roberto Correa Junior – vice-presidente

– Paulo Angeli – segundo-vice-presidente

– Cícera – secretária

– Felipe Gonzalez – segundo-secretário

– Dimar Carbonera – tesoureiro

– Vitalino Capeletto – segundo-tesoureiro

Diretoria suplente

– Carlos Eduardo da Silva

– Sidneia Inês Perazzoli – New Time

– Cecilia dos Santos Saviato

– Fernando Antônio Martin Maye

– Eloir Jose Barreto

– Rodrigo Cesar de Oliveira Rodrigues

– Mario Roberto de Oliveira Leite

Conselho Fiscal efetivo

– Erodilso Martello

– Jose Rogério Bispo dos Reis

– Marcos Javier Allou

Conselho Fiscal suplente

– Jose Arnaldo Ferreira

– Cleomar Jose dos Santos

– Jose Antônio Gomes da Silva

Representantes efetivos na Fenactur

– Licério Santos

– Paulo de Abreu Angeli

Representantes suplentes na Fenactur

– Fernando Antonio Martin Maye

– Felipe Gonzalez

(Com H2Foz)