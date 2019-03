SINDHOTEIS DEBATE NOVA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO

O Sindhotéis e 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros promovem um debate sobre as mudanças na legislação de segurança contra incêndios, na terça-feira, 12, em Foz do Iguaçu

O evento será às 9 horas na sede do sindicato, localizado na Alameda Cecília Meireles, 637, no Jardim Central.

Serão debatidas as medidas implementadas pela Lei 19449, de 5 de abril de 2018, e regulamentadas pelo Decreto Lei 11868, de 3 dezembro de 2018, que estabelece alterações na legislação estadual de prevenção e combate a incêndios e desastres.

Essas mudanças causarão impacto nos procedimentos do Corpo de Bombeiro na vistoria e liberação de estabelecimentos comerciais em particular nos Meios de Hospedagem e Alimentação.

Segundo o major Antonio Schinda, comandante do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Foz, é importante a participação de todos os empresários e de engenheiros, arquitetos e outros profissionais que trabalham com obras e com a liberação da documentação legal.

Para o comandante, o conhecimento prévio da legislação evita o retrabalho, agiliza os processos e impede que muitos projetos esbarrem nas restrições legais especialmente depois de já construídos sem a observância dos parâmetros da nova lei.

O Grupamento do Corpo de Bombeiros tem feito um grande esforço para atender previamente arquitetos e engenheiros visando orientar com antecipação os projetos para que sejam adequados facilitando a liberação no momento da vistoria.

A nova legislação impacta ainda sobre o setor de eventos, uma vez que, segundo a lei, todos os eventos necessitam da liberação do Corpo de Bombeiro, bem como os estabelecimentos que são sede desses eventos.

O debate no Sindhotéis não é restrito ao setor de hospedagem e alimentação. O evento está aberto a outros empreendedores e técnicos, engenheiros e arquitetos da construção civil.

Inscrições

As vagas são limitadas e obedecerão a ordem de entrada das inscrições. É só enviar o nome, função e nome da empresa.

Whatsapp: (45) 9921-1845

Telefone: (45) 3027-1836

E-mail: sindhoteis@sindhoteisfoz.com.br

(Com H2Foz)