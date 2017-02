SHOW RURAL É TERMÔMETRO PARA O MERCADO DO AGRONEGÓCIO

O Show Rural, realizado há 29 anos em Cascavel, é a primeira grande feira do calendário nacional, e o que é comercializado no evento funciona como termômetro para o mercado do agronegócio. A previsão para este ano é de uma movimentação de R$ 1,5 bilhão em negócios, R$ 300 milhões a mais que em 2016.

A feira começou nesta segunda-feira (6) e segue até sexta-feira (10). Tudo o que os expositores querem nesse período é fechar negócio. O diretor comercial Alexandre Blasio disse que os empresários estão animados para o evento.

Brasil

“É a primeira grande feira do, onde a gente pode sentir o mercado, a temperatura do mercado, e o produtor tem um cenário maravilhoso, com bom preço de commodity, com bom dólar, o clima maravilhoso e com linhas de financiamento disponíveis”, explica.

A esperança de vendas melhores vem do cenário atual pra agricultura. O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos afirma que, com a boa safra, o agricultor voltou a ter confiança para fazer investimentos. “As linhas de financiamento estão abertas, com juros atrativos, ou seja, nós temos várias coisas que fazem com que as vendas na feira tenham bom volume”, declarou.

Produtos

Nos mais de 500 estandes, distribuídos pelo Parque Tecnológico de Cascavel, não faltam lançamentos. Na empresa do gerente de Produto Paulo Henrique Bueno, a ideia foi colocar a tecnologia da agricultura de precisão ao alcance dos pequenos e médios produtores.

“Aqui na feira nós estamos com desconto de 20% a 30%, dependendo do tipo de modelo que a tecnologia vai embarcada”, contou.

O que não falta no Show Rural é maquinário pra impressionar e fazer o agricultor sonhar alto. Por exemplo, o maior modelo de colheitadeira construído no Brasil promete mais eficiência na lavoura e tem uma plataforma de corte de mais de 14 metros. Mas, para levar a máquina para o campo, é preciso de mais de R$ 1 milhão.

Valdecir de Lima Neves não resistiu e entrou na cabine para conhecer. “É show ali dentro, parece uma nave”, disse.

Renan Castro da Costa, disse que a máquina chama bastante atenção. “Fica sonhando, porque dinheiro para comparar é muito”, brincou.

Linhas de crédito

Para o sonho virar realidade os bancos e cooperativas de crédito oferecem linhas especiais de financiamento. Mais de R$ 1 bilhão estão à disposição dos agricultores que quiserem fechar negócio na feira.

O gerente de desenvolvimento de crédito Gilson Nogueira explica que são ofertadas linhas de crédito para financiamentos a médio e a longo prazo. “São linhas tradicionais que movimentam bastante o Show Rural”, pontuou.

Mas as vendas não acontecem só nesses cinco dias do evento. Muita gente fica só namorando o que quer levar para o campo depois. Elói e Neide saíram de São Miguel do Iguaçu, também no oeste paranaense, atrás de um trator.

“A gente vai pesquisar aqui e depois a gente sabe que consegue negociar durante e depois da feira”, contou Elói.

Serviço

O que: Show Rural

Onde: Parque Tecnológico de Cascavel, na BR-277

Data: de 6 a 10 de fevereiro

Horário: Das 8h às 17h

Entrada: gratuita

Outras informações, como a agenda completa de cursos e palestras, podem ser encontradas diretamente no site do evento.