SHOW RURAL DE CASCAVEL ESPERA MOVIMENTAR R$ 1,5 BI EM CINCO DIAS

Os organizadores da 29ª edição do Show Rural de Cascavel, esperam movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão em cinco dias, cerca de R$ 300 milhões a mais que na edição anterior. Neste ano, a feira agropecuária reunirá mais de 500 expositores de vários ramos. As visitas podem ser feitas a partir de segunda-feira (6) e seguem até sexta (10), das 8h às 18h.

Além das novidades em tecnologia e implementos para a agricultura e a pecuária, alguns dos participantes como a Emater oferecerão cursos para pequenos produtores, além de promover palestras sobre temas como biogás, agricultura sustentável, bem-estar animal, eficiência financeira e o cenário do agronegócio.

A expectativa de público também deve superar o recorde de 2016, quando mais de 235 mil pessoas passaram pela feira. A entrada no Parque Tecnológico de Cascavel, na BR-277, é gratuita.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Ecocataratas ficarão responsáveis pela organização do trânsito na rodovia entre a Ferroeste e o Trevo Cataratas já a partir de domingo (5). E a Coopavel, organizadora do evento, adiantou que disponibilizará estacionamento extra na área interna do Autódromo Internacional de Cascavel, com ônibus específicos para translado dos visitantes até o parque. Os horários de maior movimento devem ser das 7h às 9h e das 16h às 19h.

Mais informações como a agenda completa de cursos e palestras podem ser obtidas diretamente no site do evento.

Com G1