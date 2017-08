Show é cancelado na Holanda por ameaça terrorista

Autoridades holandesas cancelaram nesta quarta-feira (23/08) a apresentação da banda de rock americana Allah-Las, em Roterdã, após um alerta de ameaça terrorista enviado pela Espanha.

O cancelamento foi comunicado pela casa de shows Maassilo, onde ocorreria o evento, cerca de uma hora e meia antes do início previsto para a apresentação. “Devido a uma ameaça terrorista, o show da Allah-Las não será realizado nesta noite por ordem da polícia.”

A sala, com capacidade para mil pessoas, foi evacuada, os músicos foram levados a um local seguro, e as ruas próximas à casa de shows foram bloqueadas para o tráfego de pessoas e veículos.

O prefeito de Roterdã, Ahmed Aboutaleb, explicou que o alerta, enviado pela polícia espanhola, advertia sobre a “ameaça de um possível ataque” durante o show da banda californiana. Segundo o político, as informações eram “suficientemente sérias” a ponto de cancelar o evento.

Mais tarde, Aboutaleb informou que a polícia local encontrou, cerca de duas horas depois do cancelamento, uma van com placa da Espanha transportando botijões de gás nos arredores da casa de espetáculos. O motorista, de nacionalidade espanhola, foi detido e será interrogado.

Segundo o prefeito, no entanto, “ainda é cedo para tirar conclusões” sobre a relação da van com a possível ameaça. Agências de notícias internacionais, citando fontes judiciais, afirmam que não há qualquer ligação entre o motorista espanhol e os atentados da semana passada na Catalunha.

A agência de notícias espanhola Europa Press, citando fontes próximas a autoridades antiterrorismo da Espanha, afirmou que o cidadão do país detido na Holanda não tinha, a princípio, ligações com o terrorismo jihadista. Os botijões de gás encontrados em seu veículo eram aparentemente de uso doméstico, relatou a agência.

Mais tarde, o grupo Allah-Las agradeceu, em comunicado, a atuação das autoridades holandesas. “A banda está ilesa e muito grata à polícia de Roterdã e a outras agências responsáveis por detectar a possível ameaça antes que alguém se ferisse”, diz a nota, segundo a revista Billboard.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian no ano passado, os músicos contaram que recebem com frequência e-mails de pessoas ofendidas com o nome da banda, que contém a palavra árabe para Deus. Na ocasião, eles disseram que a intenção nunca foi insultar muçulmanos. Ao escolher um nome, o grupo formado em 2008 pensou em algo que “soasse santo”, explicaram.

Autoridades na Espanha seguem investigando os ataques terroristas realizados com veículos na zona turística de Las Ramblas, em Barcelona, e na cidade costeira de Cambrils, que deixaram, ao todo, 15 mortos e mais de 120 feridos.

Os investigadores descobriram que a célula terrorista por trás dos atentados estocava pelo menos 120 botijões de gás para realizar ataques na capital catalã. Segundo depoimento de suspeitos detidos, o grupo preparava um ato terrorista ainda maior, incluindo monumentos emblemáticos em Barcelona, como a igreja Sagrada Família.

