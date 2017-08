Shopping China recebe prêmio empregador 2017

O Grupo Cogorno, proprietários do Shopping China – em Cidade do Leste, recebeu o Prêmio Empregador do Ano 2017 (Employer of the Year Award), destacando-se como a única empresa do interior do Paraguai a conquistar o feito. O evento foi realizado no Rakiura Resort em Assunção.

O prêmio visa reconhecer empresas e instituições que estão comprometidos com o crescimento do país por meio da geração de mão de obra formal, além de contribuições para o Instituto da Segurança Social e do Fundo de bancos privados. Ele também demonstra que os empreendedores entenderam o seu papel no desenvolvimento do país, cumprindo todas as suas obrigações e responsabilidades, juntamente com seus funcionários.

Zulma González, Gerente Geral do Shopping China CDE, foi quem recebeu o prêmio em nome dos diretores. Segundo Zulma, “o prêmio representa um valor moral muito importante para o grupo, já que este busca trabalhar valores como honestidade, entusiasmo e responsabilidade social, além do bem-estar de todos os seus colaboradores, em todas as suas unidades”, finaliza.

Além de Zulma, compareceram à cerimônia de entrega do Employer of the Year Award em nome do grupo os colaboradores Miguel Moraez, Favian Benites e Daihana Ferreira.

Com Portal da Cidade