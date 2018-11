SERVIDORES QUE APROXIMARAM CÂMERAS DE PREFEITURAS PARA ESPIAR MULHERES SÃO AFASTADOS DA FUNÇÃO EM GUARATUBA

Informação consta no Diário Oficial do município desta quarta-feira (28); prefeito diz que decidiu pelo afastamento visando a segurança de pessoas e bens e o melhor interesse público

Os servidores que aproximavam as imagens de câmeras da Prefeitura de Guaratuba, no litoral do Paraná, para ver mulheres na praia e para espiar uma hóspede de um hotel da cidade, foram afastados da função que ocupam na Secretaria Municipal da Segurança Pública.

A informação consta no Diário Oficial do município desta quarta-feira (28). No texto, o prefeito diz que decidiu pelo afastamento tendo em vista denúncias recebidas por meio da imprensa e de compartilhamentos pela internet visando a segurança de pessoas e bens e o melhor interesse público.

A central de monitoramento fica em um prédio e tem 16 funcionários. O caso foi descoberto depois que outros servidores do setor viram os vídeos quando procuravam imagens de um adolescente que desapareceu depois de entrar no mar.

Inicialmente, a prefeitura informou que tomou medidas administrativas e que instaurou uma sindicância para apurar a conduta dos funcionários. Segundo a prefeitura, a previsão para a conclusão dos trabalhos da sindicância é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias.

A administração municipal afirmou ainda que estuda a possibilidade de afastamento preventivo dos responsáveis.

A Procuradoria Municipal de Guaratuba pediu investigação sobre a atitude dos funcionários que fizeram os vídeos.

Para a procuradora-geral Denise Lopes Gouveia, de acordo com a lei, as penas para esse tipo de situação vão de repreensão até demissão. “Se nós imaginarmos dentro da gravidade que isso representa, certamente será uma tipificação para demissão”, afirmou.

(Com G1)