SERVIDORES PARTICIPAM DE CURSO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Neste primeiro módulo, 32 diretores de escolas participaram da capacitação; proposta é estimular o consumo consciente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação realizaram na manhã de ontem, terça-feira (18) o primeiro de quatro cursos sobre Educação Ambiental na Administração Pública.

O módulo foi ministrado para 32 diretores (as) de escolas por uma equipe do Centro de Educação Ambiental (CEAI), nas dependências do Zoológico Bosque Guarani.

O curso tem como objetivo sensibilizar os gestores para as questões socioambientais; promover o uso consciente dos elementos naturais e a redução de gastos institucionais. A proposta é contribuir para a revisão dos padrões de consumo e para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública, além de fortalecer o Programa Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P e conciliar ações e projetos realizados nas unidades escolares com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS.

No primeiro módulo o tema foi a “Gestão adequada dos resíduos gerados nas unidades educativas”. Os educadores receberam informações sobre os problemas ambientais decorrentes da prática do consumismo e como podem estimular atitudes que levem ao uso consciente dos elementos naturais e dos bens públicos com promoção da educação ambiental baseada nos 5R’s: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Recusar e Reciclar.

O curso está estruturado em 4 módulos, com momentos presenciais e à distância. Em cada um dos módulos os participantes recebem materiais que apóiam a prática da educação ambiental no ambiente de trabalho. Os próximos módulos acontecem nos dias 23 de outubro, 13 de novembro e 6 de dezembro.

(Com AMN)