SERVIDORES PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO E SAÚDE MENTAL

Encontros iniciaram nesta semana; painéis são conduzidos por profissionais de psicologia

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAD), está promovendo uma série de ações que buscam valorizar os servidores do município. Nesta semana teve início de um cronograma de palestras sobre comunicação e saúde mental, direcionadas aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Com uma carga horária de 42 horas, os ciclos de palestras se estenderão até o mês de dezembro e terão duração de 2 horas por encontro. Durante os painéis, serão trabalhadas a comunicação verbal, não verbal e a paixão através dos temas “Mudando crenças, um caminho para uma vida de sucesso” e a “Vulnerabilidade da Saúde Mental no Serviço Público”.

De acordo com o supervisor de promoção à saúde do servidor, Emerson de Oliveira, servidores de outras secretarias também serão beneficiados com as palestras: “Esse trabalho é muito importante, pois, visa a promoção e a prevenção da saúde do servidor. Nesta etapa, o projeto atende os servidores da secretaria de educação, mas futuramente, a intenção é ampliar para as demais secretarias, de acordo com as suas necessidades”, explicou.

Os primeiros encontros aconteceram na Escola Municipal Parigot de Souza e foram conduzidos pelas profissionais de psicologia Nayana Teixeira, Martinha Costa Rego, e Márcio Aoki.

(Com PMFI)