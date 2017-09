SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAM DE PALESTRA SOBRE EQUILÍBRIO FINANCEIRO

A prefeitura de Foz do Iguaçu com o apoio da Itaipu Binacional promoveu na manhã desta quarta-feira (27), no auditório da Fundação Cultural, uma palestra sobre educação financeira direcionada aos secretários, diretores e servidores municipais.

A palestra foi ministrada pelo empresário, administrador e especialista em finanças pessoais, Altemir Farinhas. O evento integra a política de valorização dos servidores que o governo municipal tem executado.

Dívidas financeiras têm sido um dos grandes problemas dos brasileiros, e nesta lista, incluem-se os servidores públicos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec), aproximadamente 70% dos servidores brasileiros estão endividados. A maioria das dívidas está relacionada aos empréstimos consignados, de acordo com o Banco Central, este tipo de empréstimo movimentou cerca de R$ 288,6 BI em 2016.

O endividamento é uma das fontes geradoras de alteração de humor, fadiga excessiva e estresse. As dívidas na vida de um servidor podem impactar de maneira negativa no serviço público.

O prefeito Chico Brasileiro, e o secretário de administração, Ney Patrício, também participaram da palestra e reafirmaram que o bem-estar social dos servidores é uma preocupação constante do governo.

“Esta palestra integra uma das ações que nós estamos trabalhando, para olhar para o servidor público. Pois é inadmissível que uma empresa com quase seis mil funcionários, não tenha uma política voltada para os servidores”, disse o prefeito. Ainda de acordo com Chico Brasileiro, ações voltadas para acompanhar a saúde periódica dos servidores estão sendo planejadas.

Durante a palestra, os servidores ouviram várias dicas sobre o uso consciente do dinheiro. Altemir Farinhas, também apresentou os Dez Mandamentos financeiros compostos pelos seguintes tópicos:

1. Não gastarás mais do que ganhas

2. Não utilizarás o limite do cheque especial

3. Não utilizarás o limite do cartão de crédito

4. Não atrasarás o pagamento do cartão de crédito

5. Não emprestarás cheque ou o seu nome

6. Não comprarás apenas por desejo

7. Na dúvida, não comprarás

8. Os problemas dos outros não poderão ser seus

9. Farás mensalmente o orçamento financeiro familiar

10. Pouparás hoje para que tenhas amanhã

Ainda de acordo com Altemir, para o servidor ter sucesso financeiro, é fundamental a participação de toda a família nas discussões de economia da casa.

O Diretor Financeiro Executivo da Itaipu, Marcos Vitório Stamm, que também estava presente na palestra, parabenizou o governo Chico Brasileiro em se preocupar com a educação financeira para os servidores.

Com PMFI