SERVIDORES DA UPA RECEBEM CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

Nessa terça-feira (05) os servidores da Unidade de Pronto Atendimento de Foz do Iguaçu participaram de um treinamento de suporte básico de vida, que serve para reforçar a compreensão dos profissionais de saúde sobre a importância de estar preparado para qualquer situação.

Eles aprenderam como identificar se o paciente necessita da ressuscitação cardiopulmonar (RCP), como fazer um atendimento de emergência ao paciente sofrendo uma parada cardiorrespiratória, o modo correto de utilizar desfibrilador externo automático (DEA) e desobstruir um engasgo de maneira segura. Durante o curso os servidores tiveram acesso ao material teórico e também participaram de simulações clínicas como teste das habilidades ensinadas.

Para o Coordenador da UPA Paulo Cícero Braga é preciso que todos os colaboradores sejam capacitados para atender a população. “Esse curso capacita as pessoas a darem um atendimento inicial à vítima de parada cardiorrespiratória em qualquer local, seja em casa ou na UPA, um atendimento de emergência de qualidade aumenta as chances de que a vítima se mantenha com vida até que seja feito o atendimento avançado do SAMU ou da própria Unidade”, afirmou Paulo.

A capacitação foi realizada pela Associação Americana do Coração uma organização que hoje é referência mundial em diretrizes de atendimento de emergências cardiovasculares. De acordo com Adriano Farias instrutor do curso, “Os servidores passam pela simulação e aprendem muito praticando, após o curso esses servidores saem prontos para oferecerem o atendimento de emergência e também devidamente certificados”.

Com PMFI