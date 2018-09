SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO AVANÇAM NA ÁREA RURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Obras da prefeitura se concentram na Rua Itaboraí, no trecho entre a avenida Felipe Wandscheer e a BR-469

Os serviços de pavimentação asfáltica na zona rural de Foz do Iguaçu continuam avançando. Nesta semana, equipes da Usina de Asfalto iniciaram mais uma frente de trabalho na Rua Itaboraí, no trecho entre a Avenida Felipe Wandscheer e a BR-469.

As ações na região integram o cronograma de obras da prefeitura que buscam melhorar a infraestrutura nas áreas rurais do município. Com a pavimentação, as famílias e agricultores poderão usufruir de estradas melhores e farão o escoamento da produção agrícola com mais agilidade, além de promover o turismo rural.

Neste primeiro momento, a equipe da Usina de Asfalto realiza o serviço de reperfilamento – que é o nivelamento da pista – posterior a esta etapa, será executado o trabalho da capa asfáltica.

Desde o mês de junho, o Governo Municipal vem recuperando as estradas rurais. Trabalhos com pavimentação asfáltica e fresagem já foram feitos nas Linha Keller , comunidade da Aparecidinha e nas avenidas República Argentina e Felipe Wandscheer.

Parte dos trabalhos são executados através de um convênio firmado entre a prefeitura e a Itaipu Binacional. O convênio prevê o recapeamento asfáltico de mais de 40 quilômetros de estradas rurais.

(Com AMN)