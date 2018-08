SÉRGIO MORO VIRÁ A FOZ DO IGUAÇU EM EVENTO QUE REUNIRÁ JURISTAS DE 30 PAÍSES

Atraídos pela vontade de conhecer práticas de sucesso para melhorar a Justiça, em sua Terra natal, eles vêm de 30 nações dos cinco continentes, e se encontrarão no Hotel Bourbon Cataratas Spa e Resort, em Foz do Iguaçu, onde participarão da 9ª Conferência da International Association for Court Administration (IACA), intitulada de “O Estado de Direito em um Mundo Multicultural, que acontecerá de 16 a 19 de setembro. Até o momento, mais de 200 magistrados, advogados, acadêmicos, e demais profissionais da área jurídica, interessados em investir na excelência das cortes de Justiça, e na otimização do serviço público em prol da sociedade, já se inscreveram para assistir às conferências de experientes operadores do Direito de diversos países.

A abertura da conferência será feita pelo Presidente da Suprema Corte Administrativa da Suécia, ministro Mats Melin, que falará sobre “Independência, transparência, e confiança pública no Judiciário da Suécia”, país referência em administração pública. Já o juiz federal Sérgio Moro falará sobre “Combate permanente à corrupção no mundo”.

Todas as conferências terão tradução simultânea em português, inglês, e espanhol. As inscrições estão abertas, e podem ser feitas pelos profissionais e acadêmicos de Direito pelo site www.iaca.ws/upcoming-conferences.html. As informações sobre as reservas do hotel podem ser obtidas no mesmo site.

Na ocasião, serão analisados os mais complexos temas ligados à gestão judiciária, no mundo, visando ao seu aperfeiçoamento nos quatro cantos da Terra. E entre os principais conferencistas, com participações confirmadas, além do ministro Mats Melin e do ícone da Operação Lava Jato, juiz Sérgio Moro, há grande expectativa em relação à palestra de Colin Rule, Vice-Presidente da “Online Dispute Resolution”, que falará sobre o uso da tecnologia nos Tribunais, inclusive julgamentos pelo sistema virtual. Um dos painéis será no sistema “Pitsch”, utilizado pelas empresas, onde em dois minutos deve ser passada uma proposta boa a quem detém o poder de decidi-la.

É a primeira vez que a direção da IACA, presidida pelo desembargador federal aposentado, e ex-presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, Vladimir Passos de Freitas, realiza conferência de tamanha envergadura no Brasil. O jurista Passos de Freitas é paulista radicado no Sul do País, e professor do doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Esta será a 9ª conferência da IACA, fundada em 2004, e integrada por profissionais e estudiosos do Direito de 24 países. Nesse encontro mundial, os participantes abordarão os seguintes assuntos nas sessões plenárias e nos painéis de discussão: Tolerância zero para a corrupção, Construindo estruturas institucionais fortes e competentes, Desempenho e transparência no Poder Judiciário; Poder Judiciário e combate ao crime transnacional, Ética e códigos de conduta, Efetividade da Justiça em lugares remotos ou afetados por desastres ambientais, Acesso à Justiça, Abordagens tecnológicas inovadoras, Educação Judicial, O design nas instalações dos tribunais, e Orçamento e gestão financeira nos tribunais.

(Com Rádio Cultura)