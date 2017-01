SÉRGIO MORO ANTECIPA VOLTA DAS FÉRIAS PARA IR AO VELÓRIO DE TEORI ZAVASCKI

O juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato na primeira instância, antecipou a volta das férias para estar presente no velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. O juiz, de acordo com a assessoria de imprensa da Justiça Federal, chega a Curitiba nesta sexta-feira (20). Ele estava no exterior.

O ministro morreu em um acidente aéreo na tarde de quinta-feira (19), na região de Paraty, no litoral fluminense. Enquanto Moro cuida dos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, Zavascki era o relator de todos os processos da investigação que chegavam ao STF.

Após a confirmação da morte de Zavascki, Moro afirmou estar perplexo.

“Tive notícias do falecimento do Ministro Teori Zavascki em acidente aéreo. Estou perplexo. Minhas condolências à família. O Ministro Teori Zavascki foi um grande magistrado e um herói brasileiro, exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste país. Sem ele, não teria havido Operação Lava Jato. Espero que seu legado de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independentemente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido“, disse.

A previsão é de que Moro volte ao trabalho em fevereiro.

Os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato também lamentaram a morte do relator da Lava Jato no STF.

“Os procuradores que integram a força-tarefa Lava Jato na Procuradoria da República no Paraná lamentam o falecimento do magistrado e professor Teori Albino Zavascki, relator da operação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Zavascki teve uma trajetória profissional marcada pela lisura e pela seriedade. Sua atuação firme na relatoria da operação honrou o Supremo e foi um louvável serviço prestado ao país.”

Com G1