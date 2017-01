SERÃO FIRMADOS TRATADOS EM DIVERSAS ÁREAS COM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

A primeira parada do ministro das Relações Exteriores será na Argentina. A visita de Çavuşoğlu acontecerá hoje, 30 de janeiro e tem a distinção de ser a primeira visita ao país depois de 19 anos no nível de ministro das Relações Exteriores.

Entre os dois países há muitos acordos bilaterais nos domínios do comércio, do turismo, da cultura e colaboração científica. Tratados de ajuda e cooperação recíproca sobre questões aduaneiras serão assinados.

A visita de Çavuşoğlu ao Paraguai depois da Argentina será a primeira visita no nível de ministro das Relações Exteriores do país da Turquia.

A visita é esperada para assinarem o Acordo de Transporte Aéreo bilateral, firmarem a parceria e a amizade.

A terceira parada será na República Dominicana, então Çavuşoğlu seguirá para o México.

A Turquia mantém uma política externa ativa nos últimos anos para desenvolver as relações com a América Latina e o Caribe, para promover o comércio, aumentar a interação cultural com a representação diplomática e assinatura de acordos militares, cooperação técnica, cultural, econômica e comercial.

