SENADO VOLTA NESTA 6ª COM POSSE E DISPUTA PELA MESA

Congressistas mudaram de partido; Indefinido: quem comanda sessões; Renan Calheiros (MDB) é o favorito

Nesta 6ª feira (1º.fev.2019) será realizada a cerimônia de posse dos senadores eleitos na última eleição em 2018. Além da solenidade, serão eleitas a nova presidência, a 1ª e 2ª vice-presidências, 4 secretarias e 4 suplências da Casa.

Houve uma alta taxa de renovação, com 46 novos nomes, além de 8 reeleitos. Os novos congressistas irão se juntar aos 27 remanescentes. Diferentemente dos deputados, o mandato de 1 senador é de 8 anos.

Inicialmente, 21 partidos haviam garantido presença na Câmara Alta. Entretanto, alguns senadores migraram de sigla antes mesmo da posse, como Fernando Collor, que deixou o PTC e se filiou ao PROS, Jorge Kajuru, eleito senador pelo PRP que mudou para o PSB, e os senadores Lucas Barreto e Nelsinho Trad, que deixaram o PTB e fecharam com o PSD.

Desta maneira, a previsão para o início da nova legislatura é de, pelo menos, 18 bancadas e 1 senador sem partido.

Cerimônia de Posse

A solenidade dos novos senadores está marcada para começar às 15h. De acordo com o Senado, deve ser simples e protocolar, sem discursos na tribuna. O poder de fala será de quem presidir a sessão.

Renan Calheiros tem muitos votos, mas sua imagem incomoda alguns de seus eleitores. Os opositores do emedebista tentam forçar o voto aberto na disputa.

Tudo dependerá de como será interpretado o Regimento Interno do Senado para definir se a sessão será presidida por alguém a favor ou contra o voto aberto.

Conforme o regimento, Davi Alcolumbre (DEM-AP) presidirá a cerimônia. Ele é o único membro da Mesa Diretora da última legislatura que permanece com mandato –que no Senado dura 8 anos. Sérgio Petecão (PSD-AC), integrante da Mesa, foi reeleito e inicia 1 novo.

Entretanto, Alcolumbre poderá ser substituído pelo senador José Maranhão (MDB-PB), o congressista mais idoso da Casa.

No caso de Alcolumbre, há 1 fato que alguns senadores discordam, embora não haja impedimento regimental. Além de querer comandar a sessão eleitoral, o senador do Amapá é pré-candidato a presidente da Casa.

Isso é inédito, segundo levantamento do Senado, reproduzido a seguir:

Durante a sessão, os senadores serão chamados nominalmente para realizar o juramento. Depois, serão chamados os representantes dos Estados por data de criação, começando com a Bahia (o mais antigo) e terminando com o Amapá (o mais jovem).

O 1º a fazer o juramento lê toda a declaração:

“Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil“.

Os demais a ratificam, declarando apenas “assim o prometo“.

Eleição da Mesa

Após a posse, há 1 intervalo antes de iniciar a 2ª reunião preparatória, que deve ter início às 18h.

Todas as candidaturas serão oficialmente conhecidas apenas após o início da reunião que antecipa a votação. O Regimento não determina 1 prazo para que os nomes sejam registrados, podendo haver novas candidaturas até o momento da eleição.

Atualmente, a escolha dos cargos da Mesa Diretora é feita por voto secreto através da urna eletrônica. Os senadores são chamados a votar de acordo com a ordem de criação dos Estados, assim como na posse. O candidato, para ser eleito, precisa receber no mínimo 41 votos. Se ninguém consegue, há 2º turno.

Definido o principal nome, serão decididos os 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes de secretários. Também ocorre por voto secreto e com o quórum necessário de 41 votos favoráveis. Caso não ocorra no mesmo dia, uma nova data poderá ser escolhida. É feita por chapa, embora não haja qualquer restrição à disputa dos cargos individualmente.

Tradicionalmente, as bancadas com o maior número de senadores eleitos têm direito a parte das 11 vagas da Mesa e também lançam candidatos à Presidência do Senado. A Casa segue a tradição de proporcionalidade, mas nada impede que 1 candidato de partido com menor representação proporcional seja eleito, caso haja decisão da maioria.

Pelo menos 9 senadores manifestaram interesse em concorrer ao posto:

– Renan Calheiros (MDB-AL)

– Fernando Collor (Pros-AL)

– Major Olimpio (PSL-SP)

– Espiridião Amin (PP-SC)

– Tasso Jereissati (PSDB-CE)

– Davi Alcolumbre (DEM-AP)

– Alvaro Dias (Podemos-PR)

– Angelo Coronel (PSD-BA)

– Reguffe (sem partido-DF)

Simone Tebet (MDB-MS) anunciou na 5ª feira (31.jan), após o partido decidir pelo nome de Calheiros, que não tentará candidatura avulsa.

