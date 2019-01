SENADO ELEGE NOVO PRESIDENTE EM FEVEREIRO; SAIBA QUEM SÃO OS FAVORITOS

Votação será em 1º de fevereiro; Renan Calheiros é favorito; Governo tenta emplacar Major Olímpio; Eleição terá votação fechada

No próximo dia 1º de fevereiro, o Senado Federal elege o novo presidente da Casa e respectivamente do Congresso Nacional, que irá assumir a vaga do senador Eunício Oliveira (MDB-CE).

Com a decisão do ministro Dias Toffoli na 4ª feira (9.jan.2019), que derruba a liminar do ministro Marco Aurélio Mello para que a votação acontecesse de forma aberta, a tendência é que haja 1 sopro de esperança para a chama “velha política”, tão criticada na eleição de 2018.

Ou seja, parlamentares poderão escolher apoiar nomes conhecidos – e investigados – sem precisar justificar a decisão aos colegas ou até mesmo ao eleitorado.

Assim, o favoritismo do veterano Renan Calheiros (MDB-AL) cresce ainda mais. O alagoano, apesar de ter se envolvido em discussões calorosas antes do recesso parlamentar, mantém relações positivas com a maior parte dos senadores que permanecem em exercício.

Além disso, Calheiros tem forte apoio de nomes que retornam à Casa. Entretanto, o sigilo na votação não é garantia total para que o emedebista tenha êxito.

O alagoano já foi alvo de 18 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e é 1 personagem recorrente em delações premiadas da Operação Lava Jato. Nove casos foram arquivados até o momento.

Temendo a eleição de Calheiros, o partido do presidente Jair Bolsonaro lançou Major Olímpio (PSL-SP) como candidato à presidência do Senado. O emedebista é considerado hostil para o novo governo, principalmente para aprovar agendas futuras.

Na corrida, Olímpio e Calheiros podem enfrentar Esperidião Amin (PP-SC), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Alvaro Dias (Podemos-PR), Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Simone Tebet (MDB-MS).

O número alto de concorrentes é novidade no Senado. Tal acontecimento fez com que o atual presidente, Eunício Oliveira, estabelecesse, em questão de ordem feita no final do ano passado pelo então senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), que somente será eleito aquele que obtiver votação superior a 41 votos, entre os 81 senadores.

O presidente do Senado é também presidente do Congresso e o 3º na linha sucessória na Presidência da República, logo após o presidente da Câmara, cadeira atualmente ocupada por Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Em uma contagem preliminar, o governo conta com o apoio de 2 partidos: PSL e PR, que somam 6 senadores. Entre as principais discussões sobre quem formará a nova Mesa Diretora é a aprovação da reforma da Previdência. Por se tratar de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional), são necessários, ao menos, 49 votos no Senado.

Eis o que o governo Bolsonaro quer aprovar no Congresso:

Decisão voto fechado

A decisão de Toffoli responde à ação do Solidariedade, que pediu que o Supremo derrubasse a liminar (decisão provisória) do voto aberto proferida pelo ministro Marco Aurélio em dezembro de 2018.

Toffoli afirmou que o sistema fechado de votação resguarda a escolha dos senadores para a presidência da Casa de “qualquer influência externa, especialmente de interferências entre Poderes”.

O ministro também afirma que é necessário manter “a forma de votação estabelecida em regimento interno para eleição da mesa diretiva do Senado”.

A pauta ainda vai a plenário e, por isso, é uma medida cautelar –dispositivo jurídico usado para prevenir, conservar e defender direitos.

No texto, o ministro citou casos em que o Supremo decidiu que votações da Câmara e do Senado deveriam ser abertas –escolha da Comissão Especial de Impeachment e ordem de prisão expedida para senador.

Toffoli defendeu que essas decisões precisavam ser públicas e transparentes, “para além do campo meramente interno de desenvolvimento dos trabalhos” –como é o caso das eleições para presidente do Senado e da Câmara.

No caso da Comissão Especial de Impeachment, o presidente do Supremo também citou o argumento do ministro Roberto Barroso na época da decisão.

“Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente previstas. Além disso, o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo por crime de responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o Presidente a ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior grau de transparência e publicidade possível”, afirmou.

(Com Poder360)