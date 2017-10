Senac e prefeitura oferecem curso gratuito de recepcionista

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) abre inscrições para o curso gratuito de recepcionista. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador – localizada na Rua Xavier da Silva, 834 – entre os dias 03 e 04 deste mês com documentos pessoais.

A iniciativa é uma parceria do SENAC com a Prefeitura de Foz do Iguaçu através da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos.

Serão ofertadas 21 vagas. As aulas começam no dia 09 de outubro e seguem até o dia 08 de dezembro. A carga horária é de 160 horas com aulas no período das 14h às 18h15 de segunda à sexta na sede do SENAC, localizada na Rua João Rouver, nº 160.

A idade mínima para participação no curso é 15 anos com escolaridade no 9° ano do Ensino Fundamental. Neste caso é necessária a presença dos pais ou um representante legal no ato da inscrição.

A seleção dos participantes ocorrerá por ordem de inscrição e o cumprimento dos requisitos. O curso é direcionado para o público com renda familiar de até dois salários mínimos. Um dos critérios de desclassificação é a renda per capita.

Mais informações falar com Elaine da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Integração Regional através do número 2105-8136 ou 3545-5450.

Com Portal da Cidade