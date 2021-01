SEMPRE UM FILHO DE DEUS!

“Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus”

(Romanos 8:14)

Na igreja com os meus pais, de acordo com a prática comum, dávamo-nos as mãos ao orarmos o Pai Nosso. De pé, com uma das mãos segurando a mão da minha mãe e a outra segurando a do meu pai, fui tomada pelo pensamento de que sempre serei filha deles. Embora esteja na meia-idade, ainda posso ser chamada de “filha do Leo e da Phyllis”. Refleti que não sou apenas filha deles, mas que serei sempre filha de Deus.

O apóstolo Paulo queria que as pessoas da igreja de Roma entendessem que a identidade delas se alicerçava no fato de serem membros adotados da família de Deus (v.15). Por terem nascido do Espírito (v.14), não precisavam mais ser escravizados às coisas que não importavam. Pelo dom do Espírito, eram “herdeiros [de Deus] e, portanto, co-herdeiros com Cristo” (v.17).

Para quem segue Cristo, que diferença isso faz? É bastante simples: toda! Nossa identidade como filhos de Deus provê a base e molda como nos enxergamos e vemos o mundo. Por exemplo, saber que fazemos parte da família de Deus nos ajuda a sair da nossa zona de conforto à medida que o seguimos. Também podemos ser livres de buscar a aprovação dos outros.

Hoje, por que não pensamos no que significa ser filho de Deus?

OREMOS:

Senhor Deus, como Tu és poderoso! Nada pode Te abalar. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos e confiar em Ti. Tu sabes o que é melhor para mim por isso Te louvo. Sou teu filho. Amém!

(Com Amy Boucher Pye)