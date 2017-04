‘SEMPRE TRABALHAMOS COM CAIXA 2’, DIZ MÔNICA MOURA AO JUIZ SÉRGIO MOR

Sempre trabalhamos com caixa 2″, afirmou Mônica Moura, mulher do ex-marqueteiro do PT João Santana, ao juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações da Lava Jato na primeira instância, durante interrogatório na Justiça Federal de Curitiba, na tarde desta terça-feira (18). Ela e o marido também confirmaram que a empresa deles recebeu dinheiro de caixa 2 em todas as campanhas políticas em que atuou. Ouça todos os depoimentos no vídeo acima.

Mônica disse, ainda, que queria “preservar” a então presidente Dilma Rousseff (PT) em depoimento prestado à Polícia Federal (PF) em 24 de fevereiro de 2016, quando negou ter recebido dinheiro de caixa 2 no exterior por campanhas realizadas no Brasil.

Ao questionar Mônica sobre o depoimento à Polícia Federal (PF), Moro lembrou que ela declarou nunca ter recebido valores no exterior relacionados a campanhas eleitorais do Brasil. Mônica confirmou que não foi totalmente sincera no depoimento à PF. O casal já tinha admitido caixa 2 na campanha de Dilma, durante depoimento em julho do ano passado.

“Nessa época, há um ano e pouco atrás, quando a gente foi preso, a gente queria preservar a presidente Dilma, que já estava em um momento complicado. O país estava em um momento complicado. E a gente não queria dizer que tinha recebido dinheiro de campanha dela, especificamente no caso de 2010. A gente não queria falar desses recebimentos. Tinha nada a ver com ela, a gente falou que era tudo no exterior, mas enfim. Era outro momento, era outra história, doutor”, afirmou.

João Santana e Mônica Moura são réus em ação penal que apura se o ex-ministro Antônio Palocci recebeu propina para atuar a favor da Odebrecht. O casal teve o acordo de delação premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 4 de abril.

Caixa 2

“Todas as campanhas políticas que nós fizemos. Todas. Da Polis e antes da Polis, quando eu era apenas uma funcionária de outros marqueteiros, sempre trabalhamos com caixa 2, com recursos não contabilizados. Em todas as campanhas” afirmou Monica Moura ao juiz.

