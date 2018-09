SEMANA ACADÊMICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO MOVIMENTAM UNILA NOS PRÓXIMOS MESES

Realizadas anualmente, as semanas acadêmicas são atividades que integram o calendário acadêmico e têm o objetivo de extrapolar as paredes da sala de aula e aproximar a comunidade universitária. Na UNILA, alguns cursos de graduação e centros acadêmicos realizaram suas semanas acadêmicas ao longo dos meses de outubro e novembro.

A programação, embora voltada principalmente para os discentes da instituição, também é aberta para à comunidade iguaçuense. Confira as atividades promovidas por alguns cursos:

Ciências Econômicas

O Centro Acadêmico Gentil Corazza promove, de 1º a 5 de outubro, a 4ª Semana Acadêmica do curso de Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento da UNILA. Nesta edição, a temática central é “Economia Latino-Americana: Crise, Transformação e Integração”.

A abertura do evento será com a palestra do professor Pier Francesco de Maria, que irá falar sobre “Levantamento e uso de indicadores sociais para análises econômicas”. A atividade será às 13h de segunda-feira (1º), no PTI. Confira a programação na íntegra em http://bit.ly/semanaeconomia.

Ciência Política e Sociologia

Com o objetivo de refletir e debater os elementos inseridos na temática “Neoliberalismo, crises políticas e lutas sociais na América Latina e Caribe”, será realizada a 4ª Semana Internacional de Ciência Política e Sociologia da UNILA. O evento tem a proposta de tratar, de maneira interdisciplinar, de problemáticas que perpassam as diversas realidades das sociedades latino-americanas e caribenhas contemporâneas. A organização é do Centro Estudantil Latino-Americano de Política e Sociologia.

A Semana ocorre entre os dias 1º a 5 de outubro, na unidade Jardim Universitário. A programação inclui palestras, mesas-redondas, minicursos, mostras temáticas e atividades culturais. Até segunda-feira (1º), dia da abertura, é possível fazer a inscrição como ouvinte e para participação nos minicursos. Mais informações no site do evento: https://celaps.org/.

Serviço Social

Em sua segunda edição, a Semana Acadêmica de Serviço Social está programada para os dias 29 de outubro a 1º de novembro. Em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o evento tem a proposta de refletir sobre o cenário latino-americano da efetiva dos direitos humanos na atual conjuntura. Além disso, os estudantes pretendem analisar as problemáticas sociais, limites e disputas das políticas de serviços socioassistenciais e redes de atendimento das políticas públicas nos países da América Latina. O evento é aberto ao público e totalmente gratuito.

Além de palestras, mesas-redondas, minicursos e apresentações culturais, a Semana Acadêmica de Serviço Social terá um espaço para apresentação de banners. A apresentação de trabalhos, divididos em cinco eixos norteadores, será no dia 1º de novembro, das 17h às 19h. Saiba mais em https://www.even3.com.br/semana_academica_seso.

Relações Internacionais e Integração

A terceira edição da Semana Acadêmica de Relações Internacionais e Integração (SAARI) é organizada por discentes e docentes do curso de Relações Internacionais e Integração. Nesta edição, a ser realizada no período de 5 a 9 de novembro, a temática central será “Dinamismo nas Relações Internacionais: Oportunidades e Desafios”. Entre as atividades programadas estão minicursos, mesas-redondas, apresentações de trabalhos discentes e palestras que visam a participação, o debate e o diálogo amplo sobre a área de Relações Internacionais.

A programação será publicada, em breve, na página http://bit.ly/SAARI2018.

(Com UNILA)