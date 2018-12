SEM PREVIDÊNCIA, TODO O RESTO FICA COMPROMETIDO, DIZ BEBIANO

Será a prioridade número 1, afirma; Teme pela segurança de Bolsonaro; Quer carro fechado para a posse; Isenta militar no caso do Coaf

O futuro ministro da Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, disse que a reforma da Previdência será a principal preocupação do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

“Reforma da Previdência é fundamental, porque sem isso todo o resto fica comprometido. O Brasil precisa sinalizar para o mercado interno e o externo que está olhando para esse problema”, disse.

A declaração foi dada no programa “Central da transição”, da GloboNews, na noite desta 5ª feira (13.nov.2018). Ele havia sido perguntado se a prioridade número 1 seria Previdência ou segurança pública.

A entrevista durou 50 minutos.

O futuro ministro admitiu que o ideal seria aprovar neste ano a reforma proposta pelo presidente Michel Temer: “Foi complicado não conseguirmos esse objetivo nessa legislatura”. Bebianno disse acreditar, no entanto, que “no próximo mandato fluirá melhor”.

Assim como Bolsonaro, defendeu uma reforma da Previdência fatiada. “Talvez a insistência na aprovação de uma reforma ampla e de uma só vez encontre barreiras intransponíveis no Congresso e que a inviabilizem”, afirmou.

A responsabilidade, no entanto, será do futuro ministro da Economia. Ou “professor Paulo Guedes”, como o chama Bebianno.

Explicação de ex-assessor está ‘passando 1 pouquinho do tempo’

Sobre o caso de repasses a 1 ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do futuro presidente, Bebianno disse que “a coisa [explicação] pode estar passando 1 pouquinho do tempo”.

Para o advogado, no entanto, quem tem que explicar é o próprio Fabrício José Carlos de Queiroz. Bebianno afirmou confiar em Bolsonaro e nos familiares.

“O ex-assessor tem que vir e explicar o que aconteceu. Mas como eu não tenho acesso a ele, e ele não tem mais vínculo com o senador eleito Flávio Bolsonaro, a coisa pode estar passando 1 pouquinho do tempo”, disse.

Em 7 de dezembro, o jornal O Estado de S.Paulo publicou matéria que revelou movimentações financeiras atípicas em uma conta no banco Itaú feitas pelo ex-assessor e ex-motorista do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), Fabrício José Carlos de Queiroz.

Bebianno quer carro fechado em posse

Gustavo Bebianno lembrou da facada que Bolsonaro levou para sustentar que a posse deve ser em carro fechado.

O 3º vice presidente do PSL afirmou que as posições “muito fortes” defendidas por Bolsonaro desagradam “algumas pessoas” e a prova disso seria o ataque na campanha. O melhor, portanto, seria evitar a exposição.

“Nossa recomendação é que ele não ande em carro aberto, não se exponha demais. Para nós é sempre uma dor de cabeça, porque ele é muito valente, ele não se intimida, diante de ameaças, situações desse tipo, então dá 1 pouquinho de trabalho para gente”, disse.

Sobre a expectativa de público, Bebianno disse que é de mais de 1 milhão de pessoas na Praça dos Três Poderes –local de Brasília onde ficam o Planalto, o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal).

O que fará a secretaria geral da presidência

Gustavo Bebianno será 1 dos ministros palacianos. Ou seja, que tem atribuição dentro do Palácio do Planalto. É uma função próxima à do presidente da República.

“O papel fundamental da Secretaria Geral é auxiliar o presidente da República nas suas atribuições. Desde o funcionamento dos palácios até questões estratégicas”, disse.

O futuro ministro disse que dará atenção especial à SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), sob a chefia de 1 militar –como de praxe no governo Bolsonaro.

“Estará sob o comando do general [Maynard Marques de] Santa Rosa, uma pessoa que conhece o Brasil a fundo, uma intelectualidade muito acima do normal”, afirmou.

Outra unidade citada foi a Secretaria Especial de Modernização do Estado. Segundo Bebianno, as atribuições serão a de melhorar os serviços públicos.

“Nós acreditamos firmemente que, pior do que a corrupção, é a ineficiência, a falta de boa gestão da coisa pública. Então, a Secretaria Especial de Modernização do Estado terá 1 papel fundamental para fazer a máquina administrativa funcionar em benefício do cidadão”, afirmou.

De acordo com Bebianno, a Secretaria Geral funcionará medirá a eficiência do serviço público ofertado no Brasil. E capacitará servidores.

“Há que se ir onde está o problema. Botar o pé no chão da fábrica […] O primeiro plano nosso é programar, treinar 300 funcionários públicos que possam trabalhar como consultores. E daí fazer 1 efeito multiplicador: 300, depois mais 300…”, acrescentou.

Como é a relação com os filhos de Bolsonaro

Questionado sobre problemas que teve com o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente eleito que chegou a ser cotado para assumir a comunicação do governo, Bebianno disse que “a relação com os filhos [de Bolsonaro] é muito boa”.

A comunicação sairá do guarda-chuva da Secretaria Geral da Presidência. O futuro ministro afirmou não ser 1 problema.

“A Secom [Secretaria de Comunicação], que tem uma função muito específica, de Comunicação, está mais próxima hoje do próprio presidente. Essa nova formatação vai fazer com que a Presidência e seu entorno funcione de maneira mais leve”, afirmou.

O advogado ressaltou que ficou próximo dos filhos e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, à época em que Bolsonaro se recuperava de facada.

“Eu e o Carlos Bolsonaro assistimos à cirurgia. Foi 1 negócio muito traumático e a partir dali o convívio foi mais estreito, principalmente com a primeira-dama, durante a internação hospitalar”, disse.

Bebianno disse ainda que nenhum dos 3 filhos de Bolsonaro que vivem na política –o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o próprio Carlos– é “marinheiro de primeira viagem” e, portanto, estarão aptos a ajudar o pai no governo.

Também apontou o futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, como “1 conselheiro de todas as horas”.

Bolsonaro pode abrir mão de reeleição

O advogado disse que Bolsonaro deve abrir mão da reeleição. Em uma escala de 0 a 10, estaria bem acima, segundo o futuro ministro. “Eu diria 8 [a chance de optar por não se reeleger]”.

Dependeria, porém, de o Congresso dar fim à reeleição.

“Jair Bolsonaro joga com a verdade. Isso facilita muito a relação e o entendimento com ele. À medida em que ele perceba que há essa mesma verdade ou essa mesma boa fé por parte do Congresso, tenho certeza que ele vai seguir esse caminho”, afirmou.

(Com Poder360)