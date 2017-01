SEM MANUTENÇÃO, APENAS 15 DAS 120 CÂMERAS DA GUARDA DE FOZ FUNCIONAM

Das 120 câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, apenas 15 estão funcionando. Desde que foram instalados, há quatro anos, os equipamentos não passaram por manutenção. O sistema tem como objetivo também auxiliar outros órgãos de segurança no combate à criminalidade e no controle do trânsito.

Sem o auxílio da tecnologia, o trabalho de prevenção e repressão de crimes fica prejudicado, admite o diretor da GM, Jussier Leite Silva. “Ao longo dos últimos anos nós tivemos um déficit, uma perda, em função da falta de manutenção mais adequada”, comentou.

O órgão diz que está pedindo ao Ministério da Justiça a liberação dos recursos para a substituição das câmeras que não funcionam. A verba, aponta, foi bloqueada após a deflagração da Operação Pecúlio, que investiga um esquema de corrução na Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Em 2016, o contrato com a empresa que faria a troca das câmeras e a ampliação do sistema de videomonitoramento foi suspenso. Segundo a Polícia Federal, houve irregularidades no processo de licitação, por isso o Ministério da Justiça bloqueou os recursos.

A direção da GM adiantou que deve reavaliar o contrato para que as irregularidades sejam corrigidas e a manutenção possa ser feita. “A administração atual já constituiu uma equipe para fazer uma análise, uma auditoria, para reparar os problemas no contrato e assim poder dar sequência na ampliação do sistema via Secretaria de Justiça”, completou Silva.

A expectativa é que até o fim do primeiro semestre o problema comece a ser resolvido.

