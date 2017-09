SEIS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARTICIPAM DE CHAMADA PÚBLICA

A chamada pública Nº 001/2017 no valor de R$ 2.351.292,10 realizada na manhã desta quinta-feira (31), pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu (PMFI) com o objetivo de adquirir alimentos da agricultura familiar, contou com a participação de seis cooperativas interessadas em fornecer alimentos ao município.

Os alimentos serão destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino por um período de 12 meses. Das seis cooperativas participantes, três apresentaram propostas.

O edital da chamada pública era composto por 39 itens que variam de hortifrutigranjeiros até panificados. A novidade da chamada ficou por conta do leite e do iogurte que serão fornecidos pela Cooperativa Central de Leite da Agricultura Familiar com Interação Solidária do Oeste do Paraná (SISCOOPLAF).

O diretor da secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento, Jan Albert Nieuwenhoff, avaliou como positivo o interesse de várias cooperativas na chamada: “A participação das cooperativas da região e do estado, demonstram o fortalecimento da Agricultura Familiar de Foz”, afirmou.

Ainda de acordo com o diretor, a aquisição de produtos deste tipo de agricultura contribui para as políticas alimentares saudáveis, fortalece a agricultura familiar local e regional, além de fomentar a economia do homem do campo.

As três cooperativas que apresentaram propostas fornecerão os alimentos de forma gradativa de acordo com o cardápio da rede municipal de ensino, obedecendo os prazos legais – parecer jurídico, homologação, publicação – e a assinatura dos contratos.

Com PMFI