SEGURANÇA NAS ESCOLAS E CMEIS: REQUERIMENTO PEDE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS INSTITUIÇÕES

A segurança pública é um assunto que tem preocupado a população de Foz do Iguaçu e também os representantes do Poder público. Em vista disso, a Vereadora Nanci R. Andreola (PDT) discutiu e obteve aprovação plenária de um requerimento de sua autoria para verificar possibilidade de instalação de Câmeras de monitoramento em todas as Escolas Públicas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI em Foz do Iguaçu de maneira a cobrir a segurança de pátios, salas de aula, portões, salas dos professores.

“Tivemos na grande Porto Meira uma situação bem triste essa semana, uma creche foi assaltada e levaram 5 mil reais, bagunçaram todo o CMEI, levaram chocolates que eram de uma cesta de páscoa das crianças. É triste ver que os pais, professores, batalham bastante e isso sempre acontece”, enfatizou a Vereadora Nanci R. Andreola (PDT).

“A parte mais onerosa que são as câmeras já existe para instalar em seis CMEIS, faltam alguns equipamentos para ligação apenas, dizer que isso vai impedir totalmente ação de ladrões é difícil, mas vai ajudar em muito a inibir”, acrescentou o Vereador Celino Fertrin (PDT).

O Vereador Elizeu Liberato (PR) abordou que além da questão dos equipamentos, é necessário material humano no combate a esse tipo de ação. “Sabemos que há muitos anos a Prefeitura não faz concurso para vigilância, guardas patrimoniais. Essas Câmeras esse tipo de ação auxilia no combate, mas é preciso também pensar na necessidade de mais profissionais da área”, afirmou Vereador Elizeu Liberato (PR). O Presidente Rogério Quadros (PTB) também comentou que uma creche na região do Jardim São Paulo “só não foi inaugurada devido à ação de vândalos”. O requerimento n° 114/2017 foi aprovado e encaminhado ao Executivo para tomada de providências.

Com Câmara Municipal de Foz do Iguaçu