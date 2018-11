SEGUNDO DIA DE ENEM NO PARANÁ DEVE RECEBER 176 MIL ESTUDANTES

Quase 25% dos mais de 237 mil inscritos não compareceram ao primeiro dia de provas, segundo a Secretaria de Educação

Mais de 176 mil estudantes devem participar do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 no Paraná. O número considera a desistência de quase 25% dos 237 mil inscritos que não compareceram no primeiro dia do exame neste ano.

As provas do segundo dia do Enem ocorrem neste domingo (11). Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia para a entrada dos estudantes e fecham às 13h.

As provas começam às 13h30. Os estudantes terão até 18h30 para responder 45 perguntas sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e outras 45 perguntas sobre Matemática e suas Tecnologias.

Regras

Para poder fazer a prova, os estudantes devem levar um documento de identificação original, oficial e com foto. Não serão aceitas cópias simples, cópias autenticadas ou documentos sem foto.

Os estudantes só podem fazer a prova usando caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. É proibido entrar nos locais de prova com lápis, borracha ou canetas que não sejam transparentes.

Também não é permitido fazer a prova usando bonés, óculos escuros ou dispositivos eletrônicos. Os itens proibidos podem ser guardados em um envelope lacrado ao entrar na sala para realizar a prova.

Em Curitiba, são 50 locais de provas do Enem. Segundo a prefeitura, haverá reforço nas linhas do transporte público, além de ônibus especiais para atender os estudantes que devem fazer as provas.

(Com G1)