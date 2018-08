SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NO PARANÁ PODE SER SOLICITADA PELA INTERNET, SEM FILA

Está disponível na plataforma Governo Digital o serviço 2ª Via Rápida do RG. Com ele, o cidadão que precisar da segunda via da carteira de identidade pode solicitá-la pela internet, sem precisar ir até um dos postos do Instituto de Identificação. O Governo Digital é a ferramenta do Governo do Paraná para facilitar o acesso aos serviços públicos.

A iniciativa, que faz parte dos serviços mobille do Estado desde 2011, foi aprimorada e as informações foram integradas com o banco de dados do Detran, o que permitiu a ampliação da capacidade do atendimento em quatro vezes. “A média era de 90 a 100 solicitações por dia, hoje são cerca de 400 atendimentos online todos os dias”, disse o diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Vinicius Michelotto.

Em 20 dias na plataforma, foram registradas 7,5 mil solicitações de emissão de segunda via. De acordo com o diretor, a segunda via corresponde em média a 30% da demanda do Instituto e com o serviço digital ativo as filas reduziram no órgão. “Desafogou o Instituto e com isso os outros atendimentos se tornam mais rápido para quem precisa”, afirmou.

A principal reclamação dos usuários era a dificuldade de dias e horários para agendar a emissão do primeiro documento, e agora com a 2ª Via Rápida no Governo Digital o problema tende a diminuir, afirmou Michelotto. “As filas reduziram e há mais horários disponíveis para os outros serviços do Instituto de Identificação”, disse.

Outra facilidade é com relação aos pontos de entrega do documento. Ao fazer a solicitação pelo Governo Digital o cidadão pode escolher o local mais próximo de sua casa para fazer a retirada. “O objetivo é tornar os serviços do Estado cada vez mais fáceis aos usuários”, afirmou o secretário-executivo do comitê de qualidade do Governo do Estado, Marco Aurélio Barbosa.

Outras Cidades

Também há a opção de ser retirada em outra cidade que não a da residência. “Se a pessoa está no Litoral durante as férias, por exemplo, e perder o documento pode pedir que a entrega seja num dos postos de lá. Assim como em qualquer outra cidade paranaense”, ressaltou Michelotto.

Em Curitiba, o documento pode ser retirado, além da sede do Instituto, nas ruas da cidadania do Cajuru, Pinheirinho, Bairro Novo, Fazendinha, Carmo, Santa Felicidade e Boa Vista. “Estamos estudando a ampliação dos pontos”, afirmou Barbosa.

Por enquanto, a 2ª Via Rápida está disponível àqueles que fizeram o cadastro biométrico no Detran ou Instituto de Identificação nos últimos cinco anos, mas a perspectiva é que gradativamente todos os cidadãos tenham as informações integradas em todos os sistemas do Estado. “Estamos fazendo uma força-tarefa com todos os órgãos estaduais para modernizar e aprimorar os processos de atendimento ao cidadão”, disse. “O trabalho colaborativo tem sido fundamental para ampliarmos as soluções no Paraná”, acrescentou Marco Aurélio Barbosa.

(Com Bem Paraná)