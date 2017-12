“SEGUNDA SEM CARNE” DEIXA ALCKMIN NO FOGO CRUZADO ENTRE PECUARISTAS E ATIVISTAS VEGETARIANOS

Proposta aprovada pela Assembleia proíbe venda de carne em estabelecimentos de órgãos públicos

Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram, na quarta-feira desta semana, o projeto de lei que institui a Segunda sem Carne em todo o Estado. Agora, a proposta aguarda sanção do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Se aprovada, a lei estabelece que escolas da rede pública e estabelecimentos que fornecem refeições aos órgãos públicos, como penitenciárias e os restaurantes do Bom Prato, para pessoas de baixa renda, ficarão proibidos de fornecer alimentos com carne e derivados às segundas-feiras. O projeto também determina que esses estabelecimentos devem ter um cardápio vegetariano nos demais dias da semana. Os hospitais públicos seriam os únicos que não se enquadrariam na nova lei.

O governador ainda não se pronunciou oficialmente sobre sua decisão, que deverá ser tomada no ano que vem, após o recesso.

(Com EL PAÍS)