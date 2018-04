SEGUNDA MORTE POR DENGUE DO PARANÁ EM 2018, TAMBÉM É EM FOZ

A secretaria municipal de Saúde de Foz do Iguaçu confirmou nesta sexta-feira (27) a segunda morte por dengue na cidade. O caso também é o segundo do estado.

O homem chegou a ser internado no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas não resistiu e morreu na terça-feira (24).

A primeira morte provocada pela doença ocorreu em março, também em Foz do Iguaçu, e vitimou uma idosa de 83 anos. O último caso havia sido registrado no estado em abril de 2016.

Ranking – Em todo o Paraná, foram confirmados 638 casos de dengue entre 1º de agosto de 2017 e terça. As cidades com o maior número de casos são Maringá (148), Foz do Iguaçu (69) e São João do Ivaí (61).