SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA SERÁ LANÇADA HOJE TERÇA-FEIRA

Cerimônia acontece na praça central do Bairro Porto Belo, às 9 horas; Na ocasião também será apresentado o programa de descarte de lâmpadas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) em parceria com a Itaipu Binacional e a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu (COAAFI) lançam nesta terça-feira (20), às 9 horas, a segunda etapa do Programa de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis, na praça central do bairro Porto Belo (próximo a Capela São Sebastião).

O evento, que é aberto à comunidade, marca a ampliação e o fortalecimento do programa de coleta seletiva no município, lançado em junho deste ano na região da Vila C. Nesta segunda fase, a meta é atender 25 bairros das regiões do Cidade Nova e Porto Belo com a coleta seletiva no modelo porta a porta e de forma mecanizada (com utilização de caminhões específicos para coleta de resíduos recicláveis), a exemplo do que já acontece em 10 bairros da região da Vila C. Nos quatro primeiros meses de implantação do programa foram coletados 75,270 toneladas de materiais recicláveis.

Através do programa, que será expandido para toda a cidade até o final do ano que vem, o município garante a gestão adequada dos resíduos, a geração de renda aos catadores de materiais recicláveis e o incentivo ao consumo consciente entre os moradores.

Bairros

Os novos bairros que receberão o programa de coleta seletiva nesta segunda etapa são: Jardim Itaipu, Jardim Itá, Jardim Florença, Jardim Rosi Magalhães, Parque Ind. e Com. São Paulo, Porto Belo, Jardim Olivia, Jardim Marisa, Residencial das Palmeiras, Jardim Irma, Loteamento São Roque, Jardim Princesa Diana, Loteamento Budel, Jardim Califórnia, Jardim Nova Califórnia, Cidade Nova I, Cidade Nova II, Jardim Almada, Loteamento Jardim Nova Andradina, Loteamento Vila Residencial Andradina, Jardim Universitário das Américas II, Jardim Evangélico e Jardim Veneza.

Descarte de lâmpadas

Durante o evento também será lançado o Programa Municipal de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes. Depois da promulgação da Lei Federal 12.305/2010 que instituiu a logística reversa de vários tipos de resíduos, fez-se necessário o desenvolvimento de acordos setoriais entre importadores, montadores, distribuidores, pontos de venda, consumidor e o poder público.

O município de Foz do Iguaçu, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou tratativas com a empresa RECICLUS (contratada pelos montadores para gerenciar a logística reversa). A logística foi operacionalizada da seguinte forma: a SMMA divulga os pontos de entrega e disciplina o descarte com direcionamento aos pontos de entrega voluntária (PEV’s).

Os PEV’s foram instalados em empresas de Foz do Iguaçu que comercializam este tipo de material, que quando alcançam a capacidade de armazenamento solicitam a RECICLUS que faça o recolhimento e a destinação correta.

Pontos de entrega

MAKRO ATACADISTA S.A – Av. Paraná, 4195 – Conjunto A

ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – Av. Paraná, 480 – Centro

MULTIAÇÃO COM. DE MAT. ELETR. LTDA – Av. José Maria de Brito, 1357 – Jardim Central

ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – Rua Santos Dumont, 1348 – Centro

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA – Avenida República Argentina, 5200 – Parque Morumbi

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA – Avenida Costa e Silva, 185 – Polo Centro

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA – Avenida Silvio Américo Sasdelli, 3004 – Jardim Lancaster

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA – Avenida Juscelino Kubitschek, 1565 – Centro

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA – Rua 24 de Março, 386 85851-970 – Boicy

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA – Rua das Missões, 2250 – Vila Portes

LOJAS RIACHUELO S/A – Av. Brasil, 1050 – Centro

LOJAS RIACHUELO S/A – AV. das Cataratas, 3570 – Vila Yolanda

ATACADAO S.A – Rua Nelson da Cunha Júnior, 350 – Vila Pérola.

(Com AMN)