SEGUNDA EDIÇÃO DO FOZ COMUNIDADE SERÁ NO DIA 1º DE SETEMBRO, NO MORUMBI

Mais de 70 serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e lazer serão ofertados à população na Praça 7 de Setembro

A segunda edição do projeto Foz ComUnidade acontecerá no dia 1º de setembro, a partir das 9 horas, no Morumbi. Programada para acontecer neste sábado (25), na Praça Sete de Setembro, a ação foi transferida por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade esta semana e impediram a montagem da estrutura.

Promovido pelo Governo Municipal através da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, o evento levará mais 70 serviços nas áreas de educação, saúde, assistência social, cidadania, esporte, cultura e lazer à população. Uma das novidades será o corte de cabelo gratuito, oferecido em parceria com o SENAC.

A programação terá início às 9 horas e seguirá até o final da tarde. Às 11 horas está programada uma reunião dos moradores do bairro com o prefeito e o secretariado.

“Na primeira edição do Foz ComUnidade ofertamos os serviços e ouvimos as demandas da população. Com isso levantamos novas possibilidades e firmamos parcerias para levar um atendimento ainda melhor a população”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

O primeiro evento aconteceu no dia 28 de julho, na Praça Central de Três Lagoas, e atendeu mais de 1.800 pessoas. A proposta é que uma vez por mês a ação aconteça em um bairro diferente da cidade.

“Existia uma demanda dos moradores de Três Lagoas por alguns dos serviços ofertados, e por ser uma região mais afastada do centro, decidimos começar por ela. Essa aproximação é importante para que as pessoas entendam o papel do governo, e para que nós possamos ouvir os anseios da comunidade”, afirmou o Prefeito.

Serviços

O estande mais procurado no evento anterior foi o da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), que realizou mais de 800 atendimentos, e por isso a organização decidiu ampliar o espaço nesta edição. Além do agendamento para confecção carteiras de identidade, a SMAS também fará a atualização do Cadastro Único e dará os encaminhamentos necessários para os programas mantidos pelo município. Os moradores que forem até a praça também poderão aferir a pressão arterial, fazer testes de glicemia, tomar vacinas e receber orientações sobre alimentação saudável e higiene bucal.

A Agência do Trabalhador orientará sobre as vagas de emprego para Foz do Iguaçu; o Protocolo Geral receberá pedidos de serviços e documentos para a Prefeitura; a Ouvidoria receberá elogios, sugestões e reclamações, e o Procon fará orientações aos consumidores. Os moradores poderão, ainda, renovar cadastros junto a Prefeitura, fazer a inscrição para programas habitacionais, dar entrada no pedido de regularização fundiária pelo Fozhabita e receber informações sobre o parcelamento do IPTU e ITBI, além de acesso ao crédito do Banco do Empreendedor.

Agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão presentes para orientar as pessoas sobre como cuidar dos quintais e evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, e a Secretaria de Meio Ambiente dará dicas sobre o plantio de árvores e a construção de hortas mandalas.

A Secretaria de Educação fará cadastros de vagas nos CMEIS para 2019. Além das atividades esportivas e dos brinquedos disponíveis na praça, as crianças poderão participar da escolinha de trânsito com o Foztrans. As apresentações culturais promovidas pela Fundação Cultural acontecerão durante todo o dia.

(Com PMFI)