SEGUEM ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES

Uma série de ações visando o fortalecimento do empreendedorismo está em andamento através da parceria entre o Município e o Sebrae. Uma delas ocorrerá nesta sexta-feira (30), no primeiro Curso de Conscientização em Compras Públicas.

O evento, que será realizado a partir das 19h, na Fundação Cultural, é voltado para micro e pequenos empresários e Microempreendedores Individuais (MEI´s). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 na Casa do Empreendedor, no Sebrae e no Escritório de Compras, que funciona na ACIFI. Nesta primeira turma serão abertas 30 vagas, mas o objetivo é atender até 120 micro e pequenos empresários e MEI´s nas próximas etapas.

O curso começa com a palestra de um especialista do Sebrae. Nesta data serão apresentados os números das compras públicas na cidade. O prefeito Chico Brasileiro também participará do evento e falará sobre a retomada da credibilidade com o setor e o compromisso do pagamento em dia com fornecedores nesta gestão.

“Na palestra os empreendedores terão informações sobre os números de compras públicas, não só da Prefeitura, mas de outros órgãos, como Unila, PTI, Receita Federal, entre outros. São bens e serviços que podem ser atendidos por nossos empreendedores e para isso acontecer precisam estar preparados’’, explica Salete Horst, coordenadora de empreendedorismo na pasta de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos.

Nos dias 05, 06 e 07 de julho, os participantes receberão orientação de consultores sobre a documentação para participar de modalidades de compras públicas e elaboração de proposta para atender a demanda. Além disso, os inscritos também vão participar de simulações de pregões. Essas atividades serão realizadas na sede do Sebrae e a carga horária é de quatro horas por dia no horário das 19h às 23h.

Potencial

De acordo com dados da prefeitura, no ano passado, as microempresas de outras cidades prestaram serviço ou forneceram materiais na ordem R$ 15 milhões em pregões das secretarias municipais. Enquanto isso, os microempresários locais conseguiram contratar apenas R$ 4 milhões junto ao Município, ou seja 21% em relação aos concorrentes de fora.

Outro ponto que chama a atenção é a necessidade de as empresas locais terem maior acesso às compras governamentais. Em 2016, 192 de outras cidades participaram de concorrências contra apenas 57 de Foz. O mesmo ocorre com outras instituições públicas. No ano anterior a Unila abriu o processo de compra de R$ 55 milhões e apenas 2% dessa demanda foi atendida por empresas de Foz do Iguaçu.

“São apenas alguns dos números que mostram um grande mercado em potencial para os micro e pequenos empresários e MEI´s dentro das compras governamentais. Os empreendedores precisam estar preparados, e à medida que atenderem a demanda, a cidade ganha com uma maior geração de renda e emprego”, conclui Salete.

Outras informações sobre o curso podem ser obtidas através do número (45) 3521-5300. O Sebrae está localizado na Rua das Guianas, 151, no Jardim América. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Com PMFI