SECRETÁRIOS E DIRETORES PARTICIPAM DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DE PROJETOS NO SETOR PÚ

Secretários e diretores municipais participaram na manhã desta quarta-feira (20) de uma palestra sobre Gestão de Projetos no setor público. O evento foi promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI) em parceria com a prefeitura de Foz do Iguaçu e foi realizado no Complexo Bordin, com a presença do vice-prefeito, Nilton Bobato, do Diretor Técnico do PTI, Claudio Osako, e representantes da FPTI.

Joseane Zoghbi, autora e especialista em gerenciamento de projetos que é reconhecida nacionalmente pontuou casos de sucesso e dificuldades encontradas no desenvolvimento e aplicações de solução pelo poder público. Zoghbi que é subsecretária de Planejamento e Projetos de Vitória/ES, foi responsável pela implantação do Escritório de Gestão de Projetos no Governo do Estado do Espírito Santo, modelo replicado pelo PTI e que deve servir de exemplo para a prefeitura de Foz do Iguaçu.

“Quem mais ganha com o gerenciamento de projetos é a população. Essa é a forma mais barata e prática de um governo apresentar benefícios para a população. Com o controle efetivo dos projetos, das obras é possível reduzir custos, prazos e ter uma administração pública eficiente e moderna” explicou a especialista.

Durante a palestra Nilton Bobato aproveitou para contextualizar a situação do município de Foz do Iguaçu. “Na gestão passada o governo assinou inúmeros Termos de Ajuste de Conduta com o Ministério Público, mas nunca se preocupou em tomar uma única ação para cumprir esses acordos. Hoje somos obrigados a cumprir esses acordos, na saúde, na educação, na assistência social e outras áreas. Praticamente todas as secretarias passam por isso, sob a pena de responder processos caso não façamos dentro dos prazos estipulados. A população paga um alto preço pela irresponsabilidade de alguns.” frisou o vice-prefeito.

Bobato destacou ainda que essa palestra é parte do ciclo de formação e capacitação contínua dos servidores municipais, implantadas desde o início da atual gestão. “Com conhecimento técnico adequado, os servidores poderão elaborar projetos com os formatos adequados à captação de recursos estadual, federal e até de outras fontes como BID. Isso significa que cada bom projeto se torna recursos para a cidade. Essa é a única forma de alavancarmos o futuro de Foz.” destacou.

