Secretário de Saúde dos EUA renuncia

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Tom Price, apresentou nesta sexta-feira (29/09) sua renúncia ao cargo. A decisão foi tomada após o escândalo causado pela revelação de ele usou aviões particulares em viagens oficiais, o que gerou despesas desnecessárias aos cofres públicos do país.

Trump já cogitava demitir Price, mesmo após o secretário ter mostrado arrependimento e reembolsado parte das despesas. “O presidente pretende designar J. Wright, da Virgínia, para ser o secretário interino a partir de amanhã”, indicou em breve comunicado a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

Wright atualmente ocupa o cargo de subsecretário do Departamento de Saúde (HHS) e é diretor do Escritório de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde.

O escândalo veio à tona há uma semana, quando o site americano Politico denunciou que, desde maio, Price tinha gastado mais de 400 mil dólares para realizar 24 voos com aviões particulares. Segundo o site, a maioria dessas viagens ocorreu entre cidades com rotas comerciais que poderiam ter sido usadas pelo agora ex-secretário, sem gerar despesas aos cofres públicos.

Após o escândalo, Price tentou se redimir e anunciou que enviou ao Departamento do Tesouro um cheque para pagar as despesas. A situação, no entanto, irritou Trump, que chegou a afirmar na quarta-feira que não estava contente com a atitude do secretário, dando a entender que iria demiti-lo do posto.

Price, que reconheceu não ter sido “suficientemente sensível” com os contribuintes americanos, também tinha se comprometido a colaborar com a investigação interna aberta sobre o caso e não voltar a usar aviões particulares no exercício das funções, mas as garantias não foram suficientes para mantê-lo no cargo.

O escândalo teria irritado o presidente. Segunda a agência de notícias AP, Trump teria dito a pessoas próximas que Price estava ofuscando sua proposta de reforma tributária e minando sua promessa de campanha de acabar com a corrupção em Washington.

