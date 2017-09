SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PROMOVE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2017

O departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde está divulgando a campanha de multivacinação que começa nesta segunda-feira (11) e vai até 22 de setembro para atender crianças e adolescentes menores de 15 anos e atualizar o situação vacinal da população desta faixa etária. Os pais podem levar seus filhos com idade até 14 anos 11 meses e 29 dias até a Unidade de Saúde mais próxima, todas estarão atendendo nos horários de funcionamento das salas de vacina. Importante levar carteirinha de vacinação das crianças.

A estratégia é realizada em um período determinado e em um curto intervalo de tempo, nesta oportunidade são oferecidas as vacinas da rotina, a fim de melhorar a cobertura vacinal e otimizar a logística dos serviços de saúde. Nessas campanhas procuram-se administrar vacinas de forma seletiva e possibilitar a atualização da Caderneta de Vacinação.

Desta forma, esta estratégia busca resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil.

Tendo em vista a complexidade do atual Calendário Nacional de Vacinação, que dispõe de 14 vacinas para as crianças e cinco para os adolescentes, é fundamental que toda a população alvo compareça aos serviços de saúde levando a caderneta de vacinação, para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema vacinal para cada vacina preconizada atualmente pelo PNI.

Período da Campanha:

De 11 a 22 de setembro de 2017 em todas as UBS

Dia D –16/9 (sábado) das 8h às 17h, em todas as UBS

Objetivo geral: Resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação, visando atualizar a caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário de Nacional de Vacinação.

Objetivos Específicos:

Oportunizar o acesso às vacinas oferecidas pelo PNI; Melhorar as coberturas vacinais e homogeneidade; Contribuir na redução da incidência das doenças imunopreveníveis. Manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis.

População Alvo: Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

Meta: A vacinação será de forma seletiva para a população alvo, desta forma não há meta a ser alcançada, no entanto, na ocasião da Campanha será avaliado o número de doses aplicadas no período.

Estratégia: A população alvo deve comparecer nas unidades de saúde que possuem sala de vacinação para que a caderneta seja avaliada e o esquema vacinal atualizado, de acordo com a situação encontrada. O horário de cada sala de vacinação do município pode ser consultado no site: www.saudefoz.com.br

Com PMFI