SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA FAZ PLANTÃO DO IPTU NO CATARATAS JL SHOPPING

Prazo para pagamento do tributo em cota única ou da primeira parcela termina nesta segunda-feira (11)

Termina nesta segunda-feira (11) o prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em cota única com 10% de desconto. A mesma data vale para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado do tributo.

Para auxiliar as pessoas que ainda tem dúvidas sobre o Imposto, servidores da Secretaria Municipal da Fazenda realizarão o “Plantão do IPTU” neste final de semana, no Cataratas JL Shopping. No sábado (9) o atendimento será das 10h às 19hs e no domingo (10) das 13h às 18 horas, no piso L1.

Vale lembrar que o pagamento em cota única tem desconto de 10% e mais a bonificação progressiva de 2,5% para o próximo ano, podendo chegar a 15%. Este ano a prefeitura também ampliou de oito para nove a quantidade de parcelas para a quitação do tributo.

Facilidade

Além do Plantão do IPTU, a Secretaria da Fazenda promoveu uma série de ações para facilitar a vida da população e garantir maior agilidade no atendimento. Uma das medidas adotadas foi à instalação de terminais de autoatendimento na sede da Secretaria da Fazenda (atrás do Banco do Brasil) e no Protocolo Geral do Município.

A ferramenta garante maior comodidade ao contribuinte, que não precisa aguardar na fila o atendimento. Por conta própria, ou com auxilio de estagiários, as pessoas tem acesso às guias do IPTU, ITBI, certidões, alvarás para empresas e autônomos, alvará de construção, protocolo e taxas de serviços, além da impressão de documentos e taxas tributárias. Em breve, os equipamentos serão instalados em outros prédios públicos.

Internet

Os boletos começaram a ser entregues em fevereiro para 113 mil contribuintes. Aqueles que por ventura não receberam ou tiveram a guia extraviada podem ainda acessar o site da prefeitura para a impressão do boleto. Basta acessar www.pmfi.pr.gov.br e clicar no link IPTU, com o número da inscrição imobiliária.

Além de emitir as guias de pagamento, o morador poderá ter acesso a débitos antigos e opções de pagamento. O contribuinte pode, ainda, procurar a Secretaria da Fazenda para mais informações. O horário de funcionamento é das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

(Com Portal CIdade)