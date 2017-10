SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA O CADASTRO BIOMÉTRICO DOS MÉDICOS

Os médicos que prestam serviço ao município estão sendo cadastrados no sistema do ponto biométrico da Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente é feito um cadastro interno com os dados do profissional e em seguida o da impressão digital.

Estão passando pelo processo cerca de 120 médicos credenciados e 25 que fazem parte do Programa Mais Médico. A previsão é para que até o fim dessa semana todos esses profissionais estejam cadastrados.

No município todas as Unidades de Saúde já possuem o aparelho biométrico, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, médicos celetistas e estatutários, funcionários e assessores da Secretaria de Saúde já utilizam o ponto biométrico para registrar os horários de entrada e saída.

Atualmente todas as Unidades Básicas de Saúde possuem médicos para atender a população, de maio até hoje foram contratados médicos para atender mais de 10 especialidades diferentes, nas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são cinco médicos atendendo pela manhã e quatro no período da noite todos os dias. Todos esses profissionais passarão a registrar seus horários no ponto biométrico.

Como é um controle biométrico, a chance de que o funcionário burle e fraude o sistema é praticamente de zero, pois o aparelho conta com uma característica física que é exclusiva de cada pessoa, sendo então classificado como um método extremamente confiável. Segundo a Secretária de Saúde Inês Weizemann a biometria serve para que todos os profissionais cumpram corretamente o horário de trabalho.

“Além de ser uma medida de positiva, pois permite um controle mais eficiente da frequência dos médicos e de todos os profissionais da Secretaria de Saúde, o ponto biométrico foi uma determinação do Ministério Público para que a carga horária de contratação seja cumprida, sem fraudes e assim a população esteja sempre bem assistida pela saúde pública”, disse a Secretária Inês.

Com PMFI