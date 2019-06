SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE CAPACITAÇÕES EM MANEJO CLÍNICO DA INFLUENZA

Oficinas voltadas a todos profissionais da rede pública e privada estão acontecendo ao longo desta terça-feira (18) no Auditório da Vigilância em Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando nesta terça-feira (18), no Auditório da Vigilância em Saúde, uma capacitação em manejo da Influenza voltada a todos os profissionais do SUS e da rede privada da área. A iniciativa coordenada pela Vigilância Epidemiológica visa aperfeiçoar as medidas preventivas, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença.

A programação foi dividida nos períodos da manhã e da tarde. Cada oficina aborda quatro eixos temáticos: Perfil Epidemiológico das Doenças Respiratórias; Perfil dos óbitos por Influenza; Vigilância Sentinela de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Manejo Clínico das Influenzas.

As atividades estão sendo ministradas pelo Chefe da Vigilância Epidemiológica, Roberto Doldan e pela Dra. Conceição W. Brasil, médica infectologista da Vigilância Epidemiológica. “Estamos preparando e aprimorando o olhar clínico para o manejo da Influenza. Com a proximidade do inverno, a rede pública e privada de saúde precisam estar ainda mais preparadas para o tratamento ágil e correto nos encaminhamentos e terapêuticas da Influenza”, explicou Doldan.

Influenza

O último Boletim Epidemiológico apontou 15 óbitos por H1N1 na cidade. De acordo com o Doldan, o registro dessa quantidade de óbitos se deve principalmente à qualidade e eficácia do sistema de notificação epidemiológica de Foz do Iguaçu, considerado uma referência em todo o Estado. “Os números aparecem porque o sistema é sensível, investiga e notifica as doenças”.

De acordo com as apurações realizadas pelo setor, dentre as principais causas das mortes estão a procura tardia dos pacientes por atendimento. A maioria vai até a Unidade Básica de Saúde ou às UPAS já automedicado. No caso do tratamento do H1N1, para ter mais eficácia, o medicamento deve ser introduzido nas primeiras 48 horas.

Além disso, a maioria as vítimas da Influenza eram idosas e pertenciam a grupos de risco, ou seja, possuíam outras comorbidades. Outro dado relevante é que apenas duas dessas pessoas haviam tomado a vacina da gripe. Os dados do boletim epidemiológico apontam que os quinze pacientes que vieram a óbito receberam a assistência adequada. Deste total, oito mortes aconteceram na Rede Pública, e, sete na Rede Privada.

Sensibilização

A ação governamental integra um conjunto de ações voltadas a controlar a Influenza. Além das capacitações para focar o olhar da Rede Pública de Saúde para o controle e manejo da doença, a principal diretriz é sensibilizar a população para a prevenção da gripe. Para isso, campanhas de orientação e cuidados para evitar a doença estão sendo planejadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

(Com AMN)