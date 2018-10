SECRETARIA DE OBRAS ATENDE DURANTE FINAL DE SEMANA PARA DIMINUIR TRANSTORNOS PROVOCADOS PELO VOLUME DE CHUVAS

Prefeito acompanhou os trabalhos realizados durante o feriado e a eficiência das obras contra alagamentos

Durante a chuva do último sábado (13), o prefeito de Foz do Iguaçu, esteve no Jd. São Luiz, avaliando as obras contra alagamentos que estão sendo executadas pelo Governo Municipal. Cerca de 80% dos problemas históricos de alagamentos que atingiam o bairro por mais de 20 anos, já foram eliminados.

“Enquanto chovia, passamos pela região do Jd. São Luiz, avaliando as obras que estão andamentos contra alagamentos, e já pudemos avaliar que cerca de 80% dos problemas decorrentes de alagamentos, já foram eliminados e falta muito pouco para alcançarmos os 100%”, avaliou o prefeito. “Após esta etapa, estaremos intervindo aqui na Rua Jorge Sanwais, importante ligação entre Jd. São Paulo e o Dona Leila, que infelizmente hoje está no barro, mas que em breve isso ficará no passado”, adiantou o prefeito.

As obras no Jd. São Luiz incluem drenagem, construção de galerias pluviais em ruas e avenidas, limpeza, recuperação de nascentes, além da “Lagoa de Estabilização – que já está pronta – e uma pista de caminhada ao redor da lagoa, transformando o principal problema do bairro em uma grande área de lazer e preservação ambiental. Com recursos próprios da prefeitura, o investimento é de cerca de R$ 1 milhão.

Chuvas

De maneira atípica, tem chovido muito em Foz do Iguaçu nas últimas semanas, com isso, muitas obras principalmente as de pavimentação asfáltica, a exemplo da Vila C, Jd. Bela Vista, Porto Meira, área rural e nas marginais da BR-277, estão aguardando a estiagem para serem concluídas.

Até às 10 horas de sábado, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), choveu cerca de 66 mm. Na região do Morumbi foi registrada a maior media, 74mm. A media de chuvas esperada para esse mês era de 220 mm, mas até o momento já foram registrados 275 mm.

Outubro não é um mês considerado de muita chuva em Foz do Iguaçu, mas, há 36 anos atrás, – 1982 – aconteceu um fenômeno parecido com o atual, quando a perspectiva de formação do Lago de Itaipu era para 90 dias, porém devido as intensas chuvas foi formado em apenas 14 dias.

Prontidão

A Secretaria Municipal de Obras manteve equipes de prontidão durante todo feriado para atender eventuais ocorrências, como limpeza de galerias e tapa-buracos. A equipe da Secretaria de Planejamento também acompanhou os problemas para mapear os pontos de alagamento.

Outras bairros que há muitos anos também sofrem com problemas de drenagens como: Vale do Sol, Morenitas, Evangélico, Canadá e Vila Brás, já estão com projetos em tramitação e em breve serão executados pela atual gestão do Governo Municipal.

Acompanharam o prefeito nas avaliações, o vice-prefeito, Nilton Bobato; secretários de Obras, Ivan Lincon e o de Segurança Pública, Reginaldo José da Silva.

(Com AMN)