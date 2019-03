SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INICIA PLANTIO DE 2 MIL MUDAS DE ÁRVORES

Até o final do ano serão plantadas 20 mil árvores nativas em vias públicas

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) iniciou, na semana passada, o plantio de 2 mil mudas de árvores nativas em vias públicas da cidade.

Os trabalhos começaram na Avenida Paraná e seguirão pelas avenidas Safira, Morenitas e Javier Koelbl, na região do Porto Meira, Av. Mário Filho e Airton Sena, no Morumbi, além da Andradina e Felipe Wandscheer. Até o final do ano, a SMMA pretende plantar 20 mil árvores em todos os espaços públicos do município.

Boa parte das árvores plantadas são de compensações ambientais – medida que visa contrabalançar os impactos ambientais previstos ou já ocorridos com a supressão de árvores. “De acordo com a legislação do município, cada árvore licenciada para corte deve ser substituída por, no mínimo, duas outras. Chegando em casos de nativas a 10 dez mudas de árvores”, explicou a secretária de meio ambiente Angela Meira.

“Estamos alterando o decreto e já implementamos Termos de Ajuste de Conduta (TACs), para que além do plantio, também exista o monitoramento por dois anos dessas árvores, para que possamos garantir o crescimento saudável de cada uma delas”, adiantou.

Entre as árvores plantadas estão o ipê (roxo e amarelo), extremosa e oiti, espécies nativas que mais se adéquam ao clima de Foz do Iguaçu e ao Plano de Arborização Urbana. As árvores são plantadas já com 1,80 de altura e com espaçamento adequado. “Além da questão ambiental, por manter a biodiversidade, reduzir a poluição e absorver a água da chuva, diminuindo os riscos de enchentes, o plantio de novas árvores embeleza a cidade, reduz o calor e o nível de estresse das pessoas, ou seja, melhora a qualidade do ar das cidades e a qualidade de vida das pessoas”, finalizou a secretária. Os serviços são executados em parceria com o Foztrans.

(Com AMN)